峇厘巷（Bali Lane）过去是峇厘甘榜（Kampong Bali）一部分，这个在1850年代开始发展的甘榜，早期居住着原籍峇厘岛、龙目（Lombok）及松巴哇（Sumbawa）的爪哇人。峇厘甘榜也是本地首个bangsawan（马来歌剧团）的发源地。到了1950年代，越来越多华人苦力迁入甘榜，当中大部分来自福建省晋江市。

不到150米的峇厘巷，竟聚集了约20家本地独立小店，其中包括主打异国料理的特色食肆。（陈映蓁摄）

从巷口走到巷尾不到三分钟的峇厘巷，现为甘榜格南最具特色的街道之一。相较于近年被越来越多外国连锁品牌和纪念品商店占据的哈芝巷和亚拉街，峇厘巷在短短150米内聚集约20家本地独立小店，其中包括主打异国料理的特色食肆，天色渐暗后，氛围尤佳。更难得的是，大家守望相助，缺了食材随时能向邻居借，难怪有老板说这里像现代甘榜。

本地艺术家创办玛黛茶馆

经典冷泡玛黛茶清新解渴，自家烘焙的玛黛曲奇饼甜而不腻。（陈映蓁摄）

Yerba Yerba坐落在店屋二楼，空间静谧。（陈映蓁摄）

今年7月开张的Yerba Yerba（下称Yerba）相信是本地首家玛黛茶（mate）茶馆。被誉为“阿根廷国宝”的玛黛茶是盛行于南美洲的传统草本保健茶，原材料是巴拉圭冬青（yerba mate）的茎叶。与其他草药茶不同的是，玛黛茶含咖啡因，含量比咖啡略少，比绿茶多，喝了可提神。

Yerba创办人是本地艺术家龙凯祥（Ben Loong），他在伦敦念书时，经由阿根廷朋友介绍初尝玛黛茶后，渐渐养成喝茶习惯。开店前，他多番实验研究冷泡法，除了用传统calabash葫芦杯冲泡的热茶（$15），店里还有经典冷泡茶（$5）、玛黛茶燕麦拿铁和柚子风味玛黛茶（$9）等。

冲泡热玛黛茶时，水温宜在70至75摄氏度之间。（陈映蓁摄）

试了冷泡茶和热玛黛茶，前者清爽解腻，味道含蓄；后者似普洱，但草本味道更浓烈，茶香带有土壤气息，隐约可尝到烟熏味。热茶入口略苦，之后回甘，适合搭配龙凯祥烘焙的玛黛茶曲奇饼（$2.50），一甜一苦，相得益彰。

Yerba Yerba创办人是本地艺术家龙凯祥，店里用的传统calabash葫芦杯是他的作品。（Yerba Yerba提供）

用来冲泡热玛黛茶的葫芦杯，由龙凯祥亲手制作。此外，店里还能买到各类马黛茶茶具，以及手工艺品和陶艺作品。Yerba目前只在星期五和周末（下午1时至晚上8时）开店，日后应会延长营业时间，可查询官方IG（@yerbayerba.sg）。

7月开张的Yerba Yerba，相信是本地首家玛黛茶茶馆。（陈映蓁摄）

▲Yerba Yerba

地址：31A Bali Lane S189867

自制参峇酱不抢串烧风味

Sa Tae Bak的串烧种类丰富，搭配自制参峇酱更过瘾。（陈映蓁摄）

傍晚5时半开始营业（星期天休息）的日式串烧店Sa Tae Bak（三叠肉的闽南语发音），是峇厘巷较少见的非清真餐馆。串烧种类丰富，包括鸡肉、猪肉、牛肉、海鲜和蔬菜，另有炸物、饭团、沙拉和下酒小菜等。肉类串烧$3起，蔬菜类$2.50起，味道和氛围都让人联想起日本的串烧店。

另一卖点是店家自制参峇酱，够辣够香，却不会掩盖串烧风味。喜欢店员亲切友善，非但不介意顾客不点酒精饮料，还免费送上一大杯冷开水。小店人手吃紧，点餐后要有耐心，提醒自己有些美味值得等待。

▲三叠肉 Sa Tae Bak

地址：31 Bali Lane S189867

皮塔面包新鲜出炉

Pita Bakery每天提供数种皮塔面包，欢迎顾客外带。（陈映蓁摄）

12年前创办的Pita Bakery，主打新鲜皮塔面包（一包六片$8起）。皮塔面包是地中海及阿拉伯半岛的人气食品，面饼中间有个蒸汽膨胀后形成的“口袋”，可随意填入馅料。店内也售卖适合搭配皮塔的鹰嘴豆泥、摩洛哥熟番茄酱及各种沙拉和配菜，其中绝大部分为纯素（vegan）选择。

Pita Bakery提供堂食空间，菜单主打纯素地中海菜肴如中东蔬菜球（falafel，又名炸鹰嘴豆饼）、皮塔面包，沙拉和小菜等。（陈映蓁摄）

Pita Bakery是清真餐馆，有堂食空间，胃口不错的食客可考虑自助餐（至少三人，大人收费$35，10岁及以下儿童$25），尽情享用纯素地中海菜肴，如中东蔬菜球（falafel，又名炸鹰嘴豆饼）、皮塔面包，沙拉和小菜。

▲Pita Bakery

地址：29 Bali Lane S189865

独立咖啡馆让陌生人结缘

Rumifolks二楼白天采光佳，感觉像到朋友家里一样舒服自在。（陈映蓁摄）

以波斯诗人鲁米（Jalal al-Din al-Rumi）命名，前称Rumi The Poet’s Cup的Rumifolks，约一年半前搬离哈芝巷原址，后来迁入峇厘巷。

冰黑咖啡味道明亮清新，杯子上印有Rumifolks座右铭：By the people，for the people（民治、民享）。（陈映蓁摄）

2021年创办至今，咖啡馆曾举办诗歌之夜、棋手之夜、青年之夜等活动。这里不只是一家咖啡馆，更是陌生人结缘的温暖空间。店里提供弹棋（carrom）和多款桌游让顾客租用，老少咸宜。

周五上午11点多走过，店家尚未营业，亲切的咖啡师说欢迎先上楼坐坐，甚至抽空接单。冰黑咖啡（$7.90）味道明亮清新，下次要试试特调饮料如棕榈糖（Gula Aren）拿铁、班兰teh tarik和奶油糖美卡（butterscotch Americano）。

▲Rumifolks

地址：28 Bali Lane S189864