声心治愈 花园过中秋ASMR

中秋节将至，许多国人都有在裕华园逛灯会的集体回忆。不过，裕华园目前仍在装修施工，Team爱玩在临近的裕廊湖花园循声探秘，投入ASMR（Autonomous Sensory Meridian Response）的体验，让周围环境声渗透感官。不用戴上耳机，就能像播放背景音乐专辑般，舒缓与放松身心。

（龙国雄摄）

ASMR又称自发性感官经络反应，意即透过视觉、听觉、嗅觉等知觉，刺激颅內、头皮、后背和四肢等身体部位，从而产生愉悦的感觉。

聆听自然界的声音，效果尤佳。像流水、虫鸣等自然声音能诱发大脑产生更多α脑电波，即大脑处于平静放松状态下的理想波动频率。

根据《科学美国人》（Scientific American）2019年12月的报道，美国达特茅斯学院（Dartmouth College）的科学研究员曾使用功能性核磁共振（MRI）捕捉人们在观看视频时经历ASMR的大脑活动情况，结果发现他们的内侧前额叶皮层有激活现象。这部分的大脑与自我意识、社会信息处理和社交行为等有关，与情绪唤醒相关的大脑区域也有激活迹象。

要激发感官反应，何不趁中秋佳节走入裕廊湖花园，无论是独自一人或有亲友相伴，都能洗耳恭听。

（档案照）

Track 1 飞机低鸣声提醒对旅行的向往

静谧的公园偶尔传来飞机划过天际的轰隆隆声，响亮但不刺耳，仿佛在耳边轻喃，你有多久没旅行了？

搭乘飞机承载着人们对旅行的向往，在碌碌营营的日子中歇一歇，停下手边的事物，让身心漫游。

或许距离出国随心而彳亍还有段时间，阖上眼睛借着飞机那低沉的轰鸣声，让思绪起飞、翱翔，出走。

（档案照）

Track 2 依着舒服的脚下节奏在道路前行

走道上时而有正在慢跑的行人经过发出哒哒哒的脚步声。有人说跑步时，脚步的轻或重可以洞悉一个人的心境。不过，跑步过程的快与慢或轻与重，可随着前方遇到的景物不断切换，心情亦然。找到自己舒服的节奏，调节步伐后继续向前。

跑步尤其是长跑所需的不只是体力，就像漫长人生道路上，意志力也是支持着自己前行的动力。村上春树在著作《当我谈跑步时我谈些什么》提到：“将意识集中于迈出去的每一步，同时还要以尽可能长的眼光去看待问题，尽可能远地去眺望风景。”

（取自国家公园局网站）

Track 3 鸟语虫鸣，悄悄话说给谁听？

认真静下来，闭上眼，用心聆听，原来我们不曾落单。看不见的角落有亲切的呼唤，或许是头顶上的树枝有小鸟在歌唱，或许是脚边的草丛有小昆虫叽叽喳喳。

听不懂没关系，无法从声音辨识品种也OK，保留一点想象空间吧，最重要是知道自己并非孤单一个。小鸟或许也喜欢晒月光，小昆虫会不会也想三五成群？

（档案照）

Track 4 小步舞曲，一步，两步，三步

走，往旁边走，一个跟着一个，我们一前一后踏上绿油油的草地，好像这样就可以和土地更亲近一些。啊，有些部分湿了，小心别一脚踩进泥泞喔。

继续走，这回是触感截然不同的碎石，清脆的音符随着脚步轻快响起。别太急，碎石很容易被踢飞，越难走我们越要放轻身心。

来到大树旁边，成堆的落叶让人莫名其妙想起秋天。走近一些，和落叶一起跳个舞，思绪会不会忽然飞到那一棵银杏，那一些枫叶？我们就在这里赏月吧。

（龙国雄摄）

Track 5 点亮纸灯笼投映出中秋节的模样

点燃蜡烛，在纸灯笼的底部中心滴几滴蜡并固定好蜡烛，接着缓缓打开折叠着的纸灯笼，透着朦胧烛光，纸灯笼上的碎花图案显得分外细致。

儿时的中秋节少不了外出提着灯笼的画面。手中的灯笼随着迈出的步伐微微晃动，里头的火苗也不停闪动着。小心翼翼地穿过街道小巷时，与迎面而来同样提着漂亮灯笼的邻居小孩相视而笑 ……

光阴荏苒，今日的中秋或许可找个宽阔的草地，点亮儿时的灯笼，与二三家人或好友吃月饼与闲聊着，小团圆的日子没有浓烈的喧闹，多了一份淡淡的恬静。

（档案照）

Track 6 潺潺水声 思念悠悠

湖畔风轻吹，波光荡漾，悦耳的水声像久违的那首歌，平静了思绪，放松了身心，唤起了回忆。

许久才发现：心里、脑海里的杂声原来已经被水声掩盖过去。持续播放的水声屏蔽掉扰人的东西，从头到脚从里到外仿佛都能感受到水的流动，心跳不自觉放慢，慢到最舒服也适合做梦的频率。

曾经一起听水声的人，现在陪你过中秋的人，明年今日水声依旧悠悠，月圆人圆，水愿长流，人必长久。

（录音：卞和）