每五人有一人 髋部骨折一年内离世

骨质疏松症患者跌倒后，最常被诊断出髋部骨折，患者由于髋部受伤而活动能力下降，卧床时间长了，将导致肺炎和尿路感染等问题。骨专科外科顾问医生张怡泓，将于12月11日《联合早报》乐活线上讲座主讲骨质疏松症课题。

在希腊语中，“Osteo”代表骨头，“poros”代表多孔，而“Osteoporosis”（骨质疏松症）指的便是“多孔的骨头”。Synergy骨科集团骨专科外科顾问医生张怡泓解释，骨质疏松症是一种骨骼疾病，与骨矿物质密度（bone mineral density，简称BMD）降低以及骨骼微结构受损有关。

骨架小的年长女性尤应提防

即将在12月11日《联合早报》乐活线上讲座主讲“如何降低骨折风险”的张怡泓医生受访时说：“骨质疏松症的常见高风险群体包括年长者，处于更年期后的女性，骨架小以及有家族病史的人。若以种族来看，洋人和亚洲人的风险最高，而亚洲华人发生髋骨骨折的概率也偏高。”

另外，生活习惯因素，如抽烟，日常饮食中缺乏足够的钙质与维生素D，过度摄取酒精，久坐缺乏运动等也会提高骨质疏松的发生率。那些因为身体状况如有风湿性关节炎，荷尔蒙失调如有高甲状腺激素，或是服用特定药物如类固醇的人，也有较高的骨质疏松症风险。

张医生提醒，一般人在25岁到30岁之间骨质便会开始流失，约50岁后更年期，导致骨质加速流失。此外，关节软骨严重流失所引起的骨关节炎常发生在40岁以上的群体。那些骨架较小的人须特别警惕，因为她们所储存的骨质自然较少，会比肥胖者较容易发生骨质疏松症。

脊柱骨折多未被诊断

虽然一般骨质疏松症患者无明显症状，但在发生跌倒意外时，可能就会出现脆性骨折。张医生说，最常被诊断出的是髋部骨折，因为患者髋部受伤，便无法行走。

此外，患者可能因为活动能力下降，经常卧床，进而导致肺炎和尿路感染等问题，足以对这些年长患者带来致命性伤害。张医生指出，每五个人中便有一人在髋部骨折后的一年内死亡，因此发生髋部骨折后，患者尤其要多加注意。

张医生也说，实际上因骨质疏松症引起的最常见骨折是脊柱骨折。

他解释：“脊柱骨折中的病例有许多可能未被诊断出来，因为患者往往将这骨折引起的背痛归咎于年长衰老，并且误以为没必要看医生接受诊断。”

其他可留意的骨折包括肱骨、骨盆和胫骨周围。这些骨折虽然较不普遍，但属于骨质疏松性骨折，年长者是高风险群。

戒烟少酒别过度节食

管理骨质疏松的保健建议离不开戒烟，避免过度摄取酒精，以及达到每日建议的600至800IU的维生素D摄取量，而50岁以上年长女性也应达到每日建议的1200毫克的钙质摄取量。

张医生说，过度节食造成的饮食障碍问题，也会严重导致骨质流失，因此面对饮食问题的群体应寻求适当医疗援助。

针对那些骨量减少（osteopenia）但还未属于骨质疏松的群体，张医生特别嘱咐多做负重和阻力锻炼，以及避免久坐，注意饮食的同时，也可在日间多到户外运动，从阳光照射中获取身体所需的钙质和维生素D。

用于检测骨矿物质密度的双光子骨质密度仪，是诊断骨质疏松症的方法之一。（受访者提供）

诊断骨质疏松症的方法包括使用用于检测骨矿物质密度的双光子骨质密度仪（Dual Energy X-ray Absorptiometry，简称DEXA），以及通过临床风险因素来辨识患者是否属于骨质疏松性骨折高风险群体的骨折风险评估工具（FRAX）。

治疗骨质疏松症的常见药物如抗骨吸收药物（anti-resorptive medications）主要是抑制破骨细胞骨生成，从而减少骨吸收，减缓骨质丢失过程。另一类骨形成药物的主要效用则是促进与激活骨细胞的形成功能。

要强调的是，若骨质疏松症患者有需要接受药物治疗，应该事先咨询医生。张医生说：“一般上，患者开始任何治疗前应监测肾功能，以及体内的钙质和维生素D的水平。更重要的是，应与医生讨论是否有必要开始服用药物。”

第15届“乐活谈保健”线上讲座系列之五：“自我照顾，让健康走得更远！”，数码伙伴：zaobao.sg，保健伙伴：Amgen Biotechnology Singapore、MSD Pharma Singapore及峰力听力-索诺瓦听力集团（Phonak-A Sonova Brand），指定杂志：《健康No.1》。

早报乐活线上讲座系列之五

日期：12月11日（星期六）

时间：上午10时30分至11时30分

①课题：如何降低骨折风险

主讲者：Synergy骨科集团骨专科外科顾问医生张怡泓

②课题：避孕套也无法全面预防的HPV

主讲者：妇产科兼泌尿专科医生钟耀伦

③课题：把世界的声音听进耳里

主讲者：新加坡Sonova资深听力师李淑颖

活动专页：https://bit.ly/zbsg_lohas5