遗传性高胆固醇 非服药不可？

生活方式和基因都会影响一个人的“坏胆固醇”水平。如果胆固醇居高不下又不愿服药，可能导致动脉阻塞，发生胸痛、心脏病和中风。高风险族群要预防动脉粥样硬化，服用降低胆固醇药物是安全有效且负担得起的方法。

本周提问：高胆固醇问题

受访专家：陈鸿樟医生（新加坡中央医院内分泌学高级顾问医生）

问

我的家族有高胆固醇的病史，我现在近50岁了，也有高胆固醇的问题。

最近做体检，验血报告显示“好胆固醇”（HDL-C）是1.8mmol/L，“坏胆固醇”（LDL-C）是3.84mmol/L ，三酸甘油脂（triglycerides）是1.12mmol/L 。和半年前的验血报告比较，HDL不变；LDL降低了0.26；三酸甘油脂降低了0.25。

我以为“坏胆固醇”降低了就不必服药，但家庭医生说我应该服用他汀类药物（statins），因为相较于生活方式导致的高胆固醇，遗传性高胆固醇的中风和死亡风险更高。医生也说，既然我现在已经不常吃肉，还常做运动，所以难以通过生活方式的改变，进一步降低胆固醇。

我曾服用他汀类药物，但当时出现肌肉疼痛的副作用，所以没继续吃。我该重新服药吗？还是要继续从饮食和运动着手，管控胆固醇？

请问生活方式改善后要持续多久，才会在验血报告看到成效？

俗称“好胆固醇”的HDL-C全称高密度脂蛋白胆固醇（high-density lipoprotein cholesterol）“坏胆固醇”（LDL-C）则是低密度脂蛋白胆固醇（low-density lipoprotein cholesterol）。（iStock图片）

答：

胆固醇的验血报告会显示两种胆固醇：HDL-C和LDL-C，所谓的“高胆固醇”指的是LDL-C（low-density lipoprotein cholesterol，即低密度脂蛋白胆固醇，俗称“坏胆固醇”）。

要是LDL-C的水平已达到某一个水平，足以显著提高一个人患上动脉粥样硬化（Atherosclerosis，即大脑和心脏的动脉阻塞）的风险，那就是太高了。

医生会根据一个人的整体心血管疾病风险判断他的LDL-C水平是否正常。会影响患病风险的因素包括生活方式、家族史和其他医药数据，所以“坏胆固醇”的水平是高是低其实因人而异——同样的LDL-C数字，可能在一个人的体检报告中被视为正常，放到另一个人的体检报告却被视为太高。

陈鸿樟医生：改善生活方式后，LDL-C仍无法降到理想水平，医生就会建议患者服用降胆固醇药物。（受访者提供）

年纪较轻，身体大致健康，没患上任何慢性疾病的话，LDL-C超过4.1就会被视为高胆固醇。

年纪较大，又同时有动脉粥样硬化的风险因素（例如吸烟习惯或是高血压），那LDL-C超过3.4就算是高胆固醇了。

若是改善生活方式后，LDL-C仍旧无法降到4.1或3.4以下，医生就会让患者服用降胆固醇药物。

如果曾经中风，或是患有心脏疾病或糖尿病，那很可能再次发病，所以同样要服用降胆固醇药物，确保LDL-C可以维持在更低的水平。

有遗传因素者 坏胆固醇较易过高

生活方式和基因都会影响一个人的LDL-C。此外，随着年龄渐长，胆固醇水平一般自然跟着升高。

如有高胆固醇的遗传因素，LDL-C就比较容易过高，也会在较年轻的时候患上高胆固醇血症（hypercholesterolemia）。

年纪较轻就有高胆固醇，意即身体有更长一段时间必须承受动脉粥样硬化的风险因素，所以基于遗传因素而致的高胆固醇，医生会倾向于让患者接受治疗，特别是当患者的家人在较年轻时就出现动脉粥样硬化。“较年轻的时候”指的是男性家人在50岁以下，女性家人在60岁以下，就患上动脉粥样硬化。

建议你和医疗人员讨论，了解自己的心血管疾病风险，以及服药的话，可获取多少效益。我们可用心血管病风险评估工具（包括专为本地族群而设的计算工具）推算出一个人的心血管疾病风险。

研究显示，降胆固醇药物可以显著减少动脉粥样硬化事件，比如动脉阻塞、心脏病发和缺血性中风的风险。

大部分副作用相对轻微

大部分患者的身体都能接受降胆固醇的药物。虽然一些患者可能在服药后出现副作用，但大部分副作用相对轻微，只要改变药物剂量或种类即可缓解。会出现严重副作用的患者非常少。

与他汀类药物相关的肌肉酸痛，一般较常出现在年纪较大、患有肾病，或是同时服用多种药物的患者；这个副作用的发生概率为5%至10%。

Ezetimibe是相当普遍的一种非他汀类药物，可把LDL-C降低15%至20%左右。此外有较新的注射类药物，作用是抑制PCSK9，这是一种蛋白质。研究显示体内的PCSK9越多，高胆固醇的风险就越高。虽然药效非常高，但价钱不低，一般提供给心血管疾病风险高，却又无法从传统治疗获益的患者。

当然，长期服药意味着必须承受一些不便和费用，但大部分降胆固醇药物都有售价较低的学名药。

改善饮食习惯，并增加运动量后，可在8至12周后评估它的作用，看看胆固醇降低了多少。（iStock图片）

可降低心脏病或中风风险

改善生活方式可以降低LDL-C，但幅度有限，一般是降低10%至20%左右。采取更理想的饮食和健康方式之后，一般可在8至12周后评估它的作用，看看身体的反应。

如果胆固醇还是居高不下，又不愿服药，可能导致通往心脏、大脑和双脚的动脉阻塞，结果发生胸痛、心脏病和中风。

高风险族群想预防动脉粥样硬化的话，服用降低胆固醇的药物是一种安全、有效，而且一般人负担得起的方法。

服药意即可以把LDL-C维持在健康水平，降低心脏病发或是中风的风险。如果停止服用这些药物，LDL-C和心血管疾病风险都会回升。