保持活跃管控慢性疾病

配合世界物理治疗日（9月8日），陈笃生医院以“保持活跃，一生活跃”（“Active Now，Active for Life”）为主题策划两场免费活动，鼓励公众培养健康生活习惯。

第一场活动在医院一楼中庭举行。当天有关于四种慢性疾病（高血压、高胆固醇、糖尿病和肥胖症）的展览摊位，各摊位将有互动活动，以及公众可参与的运动示范与游戏等。

上述活动无须报名，必须报名的是下午1时半开始的午间讲座。主讲人包括内分泌科医生、营养师和物理治疗师，他们将讲解如何预防和管控慢性疾病。

第二场活动在碧山民众俱乐部举行，当天同样有数个活动与展览摊位，也有公众可参与的运动示范以及保健讲座。现场会分发免费礼包，数量有限，送完为止。

欲知更多详情，请看陈笃生医院官网或活动网页：bit.ly/TTSH2309

配合世界物理治疗日，陈笃生医院主办两场免费活动，鼓励公众培养健康生活习惯。（陈笃生医院提供）

物理治疗日2023活动一

日期：9月6日（星期三）

时间：上午8时30分至下午4时 （*午间讲座是下午1时半至2时）

地点：陈笃生医院一楼中庭（Atrium），11 Jln Tan Tock Seng S308433

讲座报名方式：bit.ly/PTDay2023

物理治疗日2023活动二