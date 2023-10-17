孕妇做乳癌扫描会影响胎儿吗？

任何年龄的女性都有患上乳癌的风险，孕妇也不例外。妊娠期乳癌虽不普遍，但围绕着乳癌与怀孕的课题备受准备当妈妈的妇女所关注。配合乳癌意识月，2023年乳癌意识月组委会主席，也是新加坡国立大学癌症中心肿瘤血液科高级顾问医生欧冠伟助理教授，解答以下常见疑问。

①怀孕期间接受乳癌相关扫描并不安全？

孕妇接受乳癌超声波检查是安全的，因为它没有放射性辐射，不会对人体产生危害。这通常也是怀孕期间评估乳癌的首选检查。

若有需要，孕妇可在超声检查外接受乳房X光检查（mammogram），以提供更详细的检查结果。乳房X光检查所产生的辐射量非常小，且瞄准乳房区域，不太可能影响胎儿。为了进一步保护胎儿，医疗人员可在孕妇腹部盖上含铅（lead）的防护层。

要注意的是，正电子发射电脑断层扫描（PET-CT）、电脑断层扫描（Computed Tomography，简称CT Scan）和骨扫描可能产生较显著的辐射量，因此不建议在怀孕期接受这类扫描检查。

②怀孕期间接受乳癌治疗对胎儿有害？

欧冠伟助理教授：通常会避免让准妈妈在孕前期做癌症治疗，因为这时胎儿的重要器官仍在发育中。（受访者提供）

并非所有怀孕期间的治疗都对胎儿有害。不过，通常会避免让准妈妈在孕前期（first trimester）做癌症治疗，因为这时胎儿的重要器官仍在发育中。

多数用于乳癌治疗的化疗药物可从孕中期（second trimester）开始使用，这不会明显增加婴孩的出生缺陷风险，但可能会增加早产的风险。如果准妈妈计划在怀孕期间开始化疗，肿瘤科医生会与有治疗高危妊娠经验的妇产科医生合作，优化怀孕过程，确保孕妇成功接受治疗，尽量减少对胎儿的风险。

此外，怀孕期间动手术是有可能的，但这需要麻醉医生和妇产科产科医生仔细评估。其他治疗方式，如放射性治疗、免疫疗法、靶向治疗和激素治疗，在怀孕期间都不安全，但在分娩后则可接受这类治疗。

③乳癌患者不能哺乳？

如果乳癌患者仍在接受药物治疗，如化疗、靶向疗法或激素治疗，这些药物可能会进入乳汁并传给婴儿，因此哺乳可能不适合。如果治疗已结束，可考虑哺乳，但在做出决定前应咨询医疗团队。须注意的是，乳房哺乳可能在接受手术和放射性治疗后会变得困难。

④相较一般患乳癌的妇女，妊娠相关的乳癌患者存活率较差？

多项研究显示，如果妊娠相关的乳癌患者（包括患乳癌的孕妇与分娩后一年内被诊断患乳癌的产妇）接受标准治疗，存活率与一般没怀孕的乳癌患者无显著差异。乳癌患者的存活率通常由乳癌的亚型决定。妊娠相关的乳癌患者往往较年轻，更有可能患上更具侵略性的三阴性乳癌。然而，有效的治疗可助这些患者达到最佳的康复效果。

乳癌意识月活动



新加坡国立大学癌症中心（NCIS），连同乳癌基金会、保健促进局、新加坡防癌协会、新保集团杜克—国大乳腺中心和陈笃生医院与陈笃生医院在10月份举办一系列推广乳癌意识的活动：

Fit & Fab 运动（NCIS主办）

10月20日（星期五）

晚上7时45分至9时15分

新域（The Frontier）民众俱乐部旁（60 Jurong West Central 3 S648346）

SingHealth“JumPink”运动

10月22日（星期天）

上午10时至12时

国浩大厦（Guoco Tower）1楼Urban Park（1 Wallich St S078881）

乳癌意识月路演活动（国立癌症中心NCCS主办）

10月28日（星期六）

上午9时至下午3时

高文心邻坊（Heartland Mall）外的活动会场Kovan Event Hall

想了解更多乳癌意识月活动与详情，可浏览：bit.ly/ncis_bcam2023网页。