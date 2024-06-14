圣路加医院走入商场分享乐龄故事

你对乐龄生活有何期待？圣路加医院（St Luke’s Hospital）想和你分享激励人心的故事。

圣路加医院的年度活动欢迎一家大小参与。（圣路加医院提供）

圣路加医院的年度社媒活动#GoSilverSG今年进入第四届，医院首次在全岛不同商场举办展览与活动，希望鼓励更多人正面看待老化，拥抱乐龄生活所带来的新体验。

今年的主题是“Joyfully Silver”（愉悦乐龄），圣路加医院将在来临周末（6月22日及23日）和下个周末（6月29日及30日）把展览带到IMM和后港坊（Hougang Mall），时间是中午12时至晚上8时。今年的活动聚焦活跃乐龄人士，包括圣路加医院的义工、做水疗的患者，以及本地演员朱厚任等。

公众除了看展览，还可到现场参与#GoSilverSG社媒活动——使用社媒的白发滤镜给自己，或与身边人一起拍照，并上载自拍图，就能获得圣路加医院的赠品。

公众可在活动官网下载脸书或Instagram的白发滤镜，然后上载自拍图。（圣路加医院提供）

想多了解今年的活动或阅读“愉悦乐龄”的故事，可上活动官网slh.org.sg/gosilversg。公众亦可到官网下载脸书或Instagram的白发滤镜，再上载自拍图。记得加上活动及医院标签#GoSilverSG和@SLHSGP。

圣路加医院的许多患者来自低收入家庭，想支援他们可上网giving.sg/donate/campaign/gosilversg捐款。院方希望能筹集到10万元善款。