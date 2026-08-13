骨盆底（pelvic floor）是非常重要的肌肉结构，功能包括支撐膀胱、尿道、大肠、直肠、肠道、子宫和前列腺等。这个由多层肌肉、韧带和筋膜组成的支撑系统，不但和性功能有关，也协助控尿与控便。

换言之，骨盆底出问题，会对日常生活产生非常大的影响。想了解如何应付骨盆底功能失调造成的问题，可报名参加新保集团杜克—国大骨盆底功能失调中心（SingHealth Duke-NUS Pelvic Floor Disorders Centre）与新加坡中央医院和竹脚妇幼医院联手举办的免费线上讲座；讲座主题是Real solutions for family pelvic health，即全家人的骨盆健康。

主讲人包括这两家医院的高级顾问医生、顾问医生及临床护理导师（nurse clinician），他们会以英语讲解的题材如下：

·儿童便秘

·成人泌尿问题

·孕妇及产后的骨盆底损伤

·骨盆底肌肉的生理回馈疗法（biofeedback therapy）

讲座最后会有问答时间。

▲免费线上英语讲座：全家人的盆腔健康

·日期：9月19日（星期六）

·时间：上午10时至中午12时

·详情与报名网址：for.sg/the-bottom-line-public-webinar