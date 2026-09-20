来临周五（9月25日）过中秋，和亲友团聚赏月时不妨考虑更有益健康的过节方式。除了采取更聪明的月饼食法，以花草茶、水果、果醋等饮食搭配月饼，亦可选择其他传统应景食物，如柚子、菱角，以及下列六种风味各异，但同样蕴含美好寓意的食品和甜点。

柿饼

柿子谐音“事”，有“事事如意”“百事大吉”等吉祥寓意。柿子约从8月中下旬起陆续上市，主要产季为9月至11月，正逢中秋前后，因此成为常见的应节水果。柿饼由柿子晒干制成，随着水分减少，糖分和热量相对集中，同时保留了部分膳食纤维及维生素A等营养。从中医角度看，柿子性凉，具有清热、润肺等作用；柿饼经过加工后，寒凉性质相对减弱，但仍不宜吃过量。

柿饼表面的白色“柿霜”是柿子干燥过程中析出的糖分，并非发霉，选购时应注意辨别。由于柿饼糖分较集中，建议少量食用，并避免空腹吃，以免增加肠胃负担。若本身体质偏寒或容易腹泻，也应适量食用。（文◎孙慧纹）

桂花糕

中秋正值桂花飘香，古人赏月常饮桂花酒；但研究显示，饮酒会增加健康风险，故建议以“糕”代酒。

桂花糕一般可在糖水铺及港式点心店买到，靠近嘴边就可闻到桂花清香，尝了顿觉清新解腻。桂花糕通常包含枸杞（有明目养肝之效），桂花则有助于润肺、止咳化痰和祛寒止痛。不过，要更好地获取这些保健效益，用热水冲泡桂花和枸杞是更理想的做法。

注意桂花糕的糖分，酌量而食，亦可考虑用干桂花、枸杞和吉利丁粉自制桂花糕，并根据喜好或健康需求调整冰糖用量。（文◎陈映蓁）

栗子

栗子与中秋节的关系主要体现在“时令”与“寓意”的结合。栗子是秋季应季干果，可作为祭月供品或家宴美食，象征丰收富足、团圆美满。栗子味道香甜，富含碳水化合物和膳食纤维，也含有钾、钙、磷、铁、镁等矿物质，其中钾的含量较为丰富，对维持身体正常生理功能有帮助。栗子也可提供能量，有助于增加饱足感。

每100克栗子约含蛋白质5.7克，碳水化合物40至45克，其中主要为淀粉。与核桃、花生等坚果相比，栗子的脂肪含量较低。

栗子含有维生素C及B族维生素，经烹煮后仍保留一定含量，有助于营养补充。

从中医角度来看，栗子味甘性温，传统认为可补肾强筋、健脾养胃；但其淀粉含量较高，应注意适量食用。（文◎林弘谕）

芋头

中秋吃芋头由来已久，清乾隆《潮州府志》曰：“中秋玩月，剥芋头食之，谓之剥鬼皮”，民间认为其有辟邪消灾的寓意。芋头主要提供碳水化合物，能增加饱足感，也是膳食纤维、钾、维生素B6等营养素的来源。芋头经过蒸、煮后质地软糯，本身脂肪含量低，相比裹糖、油炸等做法，蒸煮更为健康。

中秋团聚时，可将芋头蒸熟切块，作为应节小食。不过，芋头仍属于淀粉类食物，吃了芋头后应适量减少主食，以免一餐摄取过多碳水化合物。若搭配月饼等高糖、高脂食物，更应留意分量，并以清淡的烹调方式为主，让节日饮食吃得满足也不过量。（文◎孙慧纹）

花生

中秋正值秋季收成的时候，花生是当季收获的农作物，是古人用来祭月并庆祝丰收的果品之一。花生称为“长寿果”，象征健康和长寿；花生多果，寓意多子多福；花生果实饱满，寄托着团圆美满的心愿。

每100克花生蛋白质含量约25克，按同等重量计算，含量接近部分肉蛋类食物。花生也富含维生素E、B族维生素（如烟酸、叶酸），以及钾、镁、磷、铁等矿物质。

一项发表在《临床营养学》（Clinical Nutrition）期刊上的研究显示，经常食用花生及花生酱的年轻人，可能因摄入花生中的多酚等活性成分，在记忆表现及焦虑、抑郁相关评分方面有所改善。花生热量高，每天摄取约10到20克（大约十几颗到二十几颗）即可。（文◎李亦筠）

汤圆

中秋节吃汤圆，象征团圆，因为中秋节的圆月代表着团圆，而汤圆也是圆形的。中秋吃汤圆的习俗来自中国部分南方地区如宁波、上海等或海外华人社区。汤圆是碳水化合物，外皮由糯米粉制成，主要提供能量。

由于月饼本身的热量高，如果搭配汤圆一起吃，建议选择无馅汤圆。一颗无馅小汤圆的热量大约只有30千卡，远低于黑芝麻或花生馅汤圆。健康吃法建议搭配汤底，可以用红枣、桂圆、枸杞或姜汁代替糖水来提味，增加天然营养。

中医认为糯米性温，有温胃健脾的作用，但糯米不易消化，肠胃不好的人要少吃。（文◎李亦筠）