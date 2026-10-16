烟霾来袭别停止运动 体育与健康专家教你如何保持运动量
烟霾持续来袭，减少外出是正常反应。不过，如果因此久坐不动，结果会让健康扣分。
共和理工学院体育与健康系的体育与运动科学高级专家邵嘉敏指出，年长者少做一周的平衡与肌力训练，跌倒风险更高；孩童在烟霾期间持续以屏幕时间取代运动，可能因此习惯依赖屏幕。
呼吸道病症的患者同样面临风险。如完全停止运动，心肺耐力变差，久而久之更容易有呼吸困难。
共和理工学院体育与健康系学科助理主任（体育与健康专业文凭）陈丽莲博士说，运动科学以及社区健康这两个领域的科学证据显示，“保护呼吸道”以及“保护体能基础”都是重要的目标，必须尽量达到平衡，我们不应在这两个目标之间取舍。
年长者运动建议：居家健身
年长者、孩童以及呼吸道疾病患者都是较容易受烟霾影响的高危族群，邵嘉敏建议把户外活动改在室内进行，例如乐龄的健走活动可用室内运动取代。练习“坐到站”、原地踏步、弹力带划船等动作，既可避免接触污染空气，又能锻炼肌力和平衡。
此外，无法聚在一起上课，可在个别练习时同时开启视频通话，让大家保持社交联系。
至于小朋友，家长不妨安排有助于提高心率和锻炼协调能力的室内“动态游戏”（active play）。例如用家具设置障碍赛，让小朋友过关斩将；策划寻宝游戏，把“宝藏”藏在家里各角落；孩子在家里寻宝，就像在游乐场一样能练习粗大动作（gross motor skills）。
此外，家长应以身作则，让孩子看到自己在烟霾天依旧保持活跃，而不是赖在沙发上刷手机。
如有哮喘病或其他呼吸道疾病，则应在烟霾来袭前就和医生讨论个人化对策。邵嘉敏提醒，尽早准备药物（如哮喘喷雾），并确保不会在烟霾期间过期。
活动选择以低至中等强度的室内有氧运动为佳，如室内脚踏车、在空气流通的室内泳池游泳，或是做低冲击的肌力训练。
此外，每天可用几分钟时间练习腹部呼吸和噘嘴式呼吸（pursed lip breathing，意即在呼吸过程中噘起嘴巴，采取“鼻吸口呼”的呼吸方法）。这些练习有助加强呼吸效率，而且无论室外空气素质如何，都可在家练习。