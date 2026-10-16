烟霾持续来袭，减少外出是正常反应。不过，如果因此久坐不动，结果会让健康扣分。

共和理工学院体育与健康系的体育与运动科学高级专家邵嘉敏指出，年长者少做一周的平衡与肌力训练，跌倒风险更高；孩童在烟霾期间持续以屏幕时间取代运动，可能因此习惯依赖屏幕。

呼吸道病症的患者同样面临风险。如完全停止运动，心肺耐力变差，久而久之更容易有呼吸困难。

共和理工学院体育与健康系学科助理主任（体育与健康专业文凭）陈丽莲博士说，“保护呼吸道”以及“保护体能基础”不能顾此失彼。（共和理工学院提供）

共和理工学院体育与健康系学科助理主任（体育与健康专业文凭）陈丽莲博士说，运动科学以及社区健康这两个领域的科学证据显示，“保护呼吸道”以及“保护体能基础”都是重要的目标，必须尽量达到平衡，我们不应在这两个目标之间取舍。

年长者运动建议：居家健身

年长者、孩童以及呼吸道疾病患者都是较容易受烟霾影响的高危族群，邵嘉敏建议把户外活动改在室内进行，例如乐龄的健走活动可用室内运动取代。练习“坐到站”、原地踏步、弹力带划船等动作，既可避免接触污染空气，又能锻炼肌力和平衡。

共和理工学院体育与健康系体育与运动科学高级专家邵嘉敏建议年长者在家里练习“坐到站”、原地踏步、弹力带划船等动作。（共和理工学院提供）

此外，无法聚在一起上课，可在个别练习时同时开启视频通话，让大家保持社交联系。

至于小朋友，家长不妨安排有助于提高心率和锻炼协调能力的室内“动态游戏”（active play）。例如用家具设置障碍赛，让小朋友过关斩将；策划寻宝游戏，把“宝藏”藏在家里各角落；孩子在家里寻宝，就像在游乐场一样能练习粗大动作（gross motor skills）。

孩子不能出外玩耍，家长可考虑在家里策划“动态游戏”（active play），例如巧用家里的家具设置障碍赛。（iStock图）

此外，家长应以身作则，让孩子看到自己在烟霾天依旧保持活跃，而不是赖在沙发上刷手机。

如有哮喘病或其他呼吸道疾病，则应在烟霾来袭前就和医生讨论个人化对策。邵嘉敏提醒，尽早准备药物（如哮喘喷雾），并确保不会在烟霾期间过期。

活动选择以低至中等强度的室内有氧运动为佳，如室内脚踏车、在空气流通的室内泳池游泳，或是做低冲击的肌力训练。

每天用几分钟时间练习腹部呼吸，有助加强呼吸效率，也能平稳情绪。（iStock图）

此外，每天可用几分钟时间练习腹部呼吸和噘嘴式呼吸（pursed lip breathing，意即在呼吸过程中噘起嘴巴，采取“鼻吸口呼”的呼吸方法）。这些练习有助加强呼吸效率，而且无论室外空气素质如何，都可在家练习。