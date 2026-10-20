烟霾持续来袭，对情绪、睡眠和行动力都有负面影响，特别是习惯通过户外活动减压的人群，影响尤其大。

共和理工学院体育与健康系学科助理主任（体育与健康专业文凭）陈丽莲博士建议，每天早上起身后，先做5至10分钟的“接地练习”（grounding practice）：腹式呼吸（缓慢吸气，吸气时数到四，接着憋气，数到二，最后吐气，数到六）。

接着做简单的身体扫描（body scan），即有系统地将注意力从身体一个部位移到另一个部位，不带批判地觉察当下的身体感受。完成练习再查看PSI。

陈丽莲博士说，保护呼吸道和保护体能基础同样重要，不能顾此失彼。（共和理工学院提供）

陈博士说：“心情好也要练，每天持续练习，有助建立心理缓冲带，让你更好地应付艰难的日子。”

晚上入睡前也要做“练习”：睡前30分钟停止看任何屏幕；放松肌肉（有意识地收紧，再完全放松身体各部位的肌群）；卧房越暗越好。

此外，陈博士建议不要频频查看PSI，每天在特定时间查看即可，以免造成过多焦虑。每周至少一次，也要和朋友、家人或同事见面（线上聚会也行），因为若感觉孤立，情绪会更低落。

不要久坐不动减少运动量

为避免接触烟霾，减少外出是正常反应。不过我们不应因此久坐不动，减少运动量。

陈丽莲博士说，运动科学与社区健康这两个领域的科学证据显示，保护呼吸道和保护体能基础都是重要的目标，必须尽量达到平衡，不应在这两者之间取舍。

共和理工学院体育与健康系的体育与运动科学高级专家邵嘉敏指出，年长者如果少做一周的平衡与肌力训练，会面对更高的跌倒风险；孩童如果在烟霾期间持续以屏幕时间取代运动，可能因此习惯依赖屏幕。

哮喘病以及其他呼吸道病症患者同样面临风险。若因空气素质欠佳而完全停止运动，将导致心肺耐力变差，久而久之更容易有呼吸困难。

烟霾时期不宜外出接触污染空气，但久坐不动对健康有害，可改为室内运动，维持体能。（iStock图）

年长者可居家健身

年长者、孩童和呼吸道疾病患者都属于较容易受烟霾影响的高危族群，他们要如何在维持体能的同时，避免伤害呼吸道？

邵嘉敏说，乐龄活动中心如果因为烟霾取消户外或群体课，参与者失去的不只是运动时间，还有同样影响身心健康的社交联系。她建议中心和看护者采取下列做法。

邵嘉敏建议年长者在家里练习“坐到站”、原地踏步、弹力带划船等动作。（共和理工学院提供）

为孩子策划室内玩乐活动

小朋友精力无穷，不能外出玩耍怎么办？平板和手机虽然可吸引孩子的注意力，但更理想的做法是策划室内玩乐活动。

邵嘉敏建议家长为孩子安排有助提高心率和锻炼协调能力的“动态游戏”（active play），以此取代户外玩乐时间。

可巧用家里的家具设置障碍赛，让小朋友过关斩将；把气球当成排球来玩；设计寻宝游戏，把“宝藏”藏在家里各角落。孩子在家里玩乐，就像在游乐场一样能练习大运动技能（gross motor skills）。

若家里空间不足，可考虑民众俱乐部、组屋楼下有盖空间、室内运动场等。查清楚住家附近有哪些室内和有盖场所，烟霾来袭时就不会措手不及。相较于在草场上跑动，或是在完全没有遮蔽的游乐场玩耍，这些地方的空气污染情况通常没那么严重。

此外，要让孩子正面看待体能活动。家长应以身作则，让孩子看到自己在烟霾天依旧保持活跃，而不是赖在沙发上刷手机。一家人不妨一起在家里跳舞或进行体育游戏，享受动起来的时间。

每天用几分钟时间练习腹部呼吸，有助加强呼吸效率，也能平稳情绪。（iStock图）

呼吸道疾病患者练习呼吸

邵嘉敏指出，官方的PSI活动建议针对一般族群，若有哮喘病或其他呼吸道疾病，应在烟霾来袭前就和医生讨论个人化对策。她提醒，要知道自己随着PSI上升会出现哪些症状（例如胸闷），尽早准备药物（如哮喘喷雾和吸入器），并确保药物不会在烟霾期间过期。

活动选择以低至中等强度的室内有氧运动为佳，可使用室内脚踏车，在空气流通的室内泳池游泳，或是做低冲击的肌力训练，不要在户外跑步。

此外，每天可用几分钟时间练习腹部呼吸和噘嘴式呼吸（pursed lip breathing，意即在呼吸过程中噘起嘴巴，采取“鼻吸口呼”的呼吸法）。这些练习有助加强呼吸效率，而且无论室外空气素质如何，都可在家练习。

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