看到月饼上架，想起久违的裕华园与星和园。曾几何时的中秋赏月圣地，在1980和1990年代是西部主要名胜景点之一，每逢农历新年与中秋节，游人如织。

建议从裕华园地铁站出发，先步行前往裕华园，再去星和园，看看两个园区在2024年完成翻新后有何流连忘返之处。（陈映蓁手绘）

2003年裕华园“梦幻彩灯会”以吉蒂猫为游园会主题。（档案照）

与裕华园毗邻的星和园同样建于1970年代，也同样随着岁月流逝渐渐少了人气，多了几分荒凉。直至2024年，两个园区完成为期五年的大规模翻新工程，与湖畔花园合并组成裕廊湖花园，才重新焕发生机，再度成为令人流连忘返的休闲胜地。

根据国家公园局网站介绍，裕廊湖花园是我国第三个国家花园，也是第一个坐落在组屋邻里的国家花园。与另两个国家花园：新加坡植物园与滨海湾花园比较，裕廊湖花园更平易近人，更像是属于普罗大众的花园。没有光环或华丽高调的亮点，散步和做运动的街坊比打卡的游客多，却又比一般邻里花园更富特色。

裕廊湖花园是我国第三个国家花园。（陈映蓁摄）

拱桥依旧在竹侧听瀑声

前往裕华园，最接地气的方式莫过于从裕华园地铁站一路步行。昔日，一出闸门就会看到一大片绿油油的草地以及标志性的入云塔，现在映入眼帘的是庞大的建设工地。新加坡科学中心的新址是裕华园地铁站旁边的空地，预计2027年建成。据报道，中心由相互连接的五个长方形区块组成，宛如漂浮在公园和湖面上，届时访客将能透过建筑内的巨大玻璃窗，欣赏裕廊湖景色。

新加坡科学中心新址位于裕华园地铁站旁，预计2027年建成。（陈映蓁摄）

完工之前，游人可使用工程外围的有盖走道。踏出地铁站后往左走，沿着有盖走道前进，不到10分钟就可抵达裕华园。

新科学中心的建设工程外围，设有有盖走道，可通往裕华园。（档案照）

入口附近有裕廊湖花园导览图，再往右边走几分钟就能看到提供本地美食和西餐的Eden餐馆。咖椰吐司套餐（包括半生熟鸡蛋和咖啡）售价$6.90；平日套餐（主食+汽水）$9.90起，用餐氛围怡人。

入云塔附近的Eden餐馆，上午9时开始营业。（陈映蓁摄）

建议别看地图，随意走走，试着挖掘记忆深处的似曾相识。想起2018年也在《步出所料》写过裕华园，设计了一万步的步行路线：当时介绍的活龟鳖博物馆已迁至卡迪附近，邻近HomeTeamNS Khatib的两层楼新馆；双秀桥和白虹桥还在，走上去还是会忍不住停留片刻。

平日早上的裕华园游人不多，在中式庭院和阁楼之间穿梭，几乎每个转角都有值得留意的细节。记得放低声调，否则可能听不见潺潺水声，进而错过了藏在竹丛尽头的瀑布。无论竹丛或瀑布，虽然不能和外国知名竹林或瀑布相提并论，但比起遥不可及的壮丽，近在咫尺的陪伴才能更持久。

漫步裕华园，循水声而行，穿过竹丛，瀑布蓦然映入眼帘。池畔有人闲卧，静看云卷云舒。（陈映蓁摄）

长廊如绿谷亭下赏睡莲

逛了裕华园，别错过一桥之隔的星和园（Seiwaen－Japanese Garden，也称日本花园）。

星和园的设计蕴含日式空间美学。（陈映蓁摄）

1973年向公众开放的星和园，这轮翻新后新增两座新桥，北边的一座连接裕华园，东边的连接裕廊镇大会堂路，既给游人带来便利，也增添了欣赏水景的观景点。

连接裕华园与星和园的Moonrise Bridge（升月桥）。（陈映蓁摄）

星和园的新亮点还有自然透风的绿谷长廊，两旁高达3.5米的石壁长满苔藓和各类植物，步入其中顿觉清凉。长廊中间还有模拟天然石灰岩洞的人造洞穴（Sunken Garden），让阳光、流水、微风和藤植在此相遇。

模拟天然石灰岩洞的人造洞穴是星和园新景点之一。（陈映蓁摄）

还是觉得太热了？生态展廊Breathing Gallery（呼吸馆）可以一边享受冷气，一边欣赏馆内精心设计的生态缸。这些生态缸模拟陆生与水生动植物的自然生境，将不同生态环境浓缩于方寸之间。

生态展廊可以一边享受冷气，一边欣赏精心设计的生态缸。（陈映蓁摄）

不用冷气，临近东边桥梁的睡莲亭也自有让人心静下来的魔力。开阔的空间、倒映着云朵的水池，以及池中灿然绽放的睡莲，营造出一片宁静自在的天地。无论独自一人，还是与亲友相伴，都能在这里放松身心，感到自在而满足。

星和园睡莲亭在东边桥梁附近，是欣赏睡莲的最佳地点。（陈映蓁摄）

裕廊湖花园一年一度的中秋灯会：湖畔灯会（Lights by the Lake）今年以《白蛇传》为主题，公众可在9月19日至27日（每天傍晚6时30分至晚上10时30分）期间，免费欣赏水上光影秀。活动结束后，花灯将继续展至10月4日为止。注意：园内不得点燃任何火源，请勿携带传统蜡烛灯笼或烟花棒入场。更多详情可参考活动官网（lightsbythelake.nparks.gov.sg）。

征求回忆路线

星和园的睡莲池中，多种睡莲静静绽放。（陈映蓁摄）

岛国拆建的速度让人措手不及，记忆中的街区或许渐渐被淡忘。《步出所料》欢迎你分享手绘地图与故事，告诉大家哪个街区让你忍不住放慢脚步。

请电邮记者（yingzhen@sph.com.sg），或把你绘制的地图和联络资料邮寄到：▲早报副刊编辑室陈映蓁收，SPH Media，1000 Toa Payoh North S318994。

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