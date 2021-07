法国顶级鱼子酱品牌Caviar House & Prunier和新加坡人自创的鱼子酱品牌Caviar Colony进入本地市场,什么酒品,与鱼子酱相得益彰?

莎士比亚在《哈姆雷特》说:“The play, I remember, pleased not the million; ‘twas caviar to the general’”,意思是:这出戏跟鱼子酱一样,普罗大众吃(看)不懂的。鱼子酱价贵,曾为俄罗斯与伊朗皇家贵族独享之物,是身份和荣耀的象征,对其鉴赏是后天习得的品味。鱼子酱今已走入世界各地高级餐馆,也能上网订购宅送到家。