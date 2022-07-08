【潮什么】这3个免费的热门景点　值不值得去？

上周末重新开放的旧武吉知马火车站，外型亮眼，吸引不少公众前往打卡踏青！除了这个景点之外，本地近期还有哪些免费景点不容错过？甚至还可以体验到1970年代的打字机，并且快速掌握日语？

这集《潮什么》就要带大家体验3个怀旧和简约的热门景点，看看它们究竟值不值得去？

1. 武吉知马火车站 / 铁道长廊中间段

24小时全天开放

阿尔柏王园地铁站 （King Albert Park）地铁站步行5分钟

位于武吉知马（Bukit Timah）的铁道长廊（Railway Corridor）经过2年翻修，重新开放。

位于武吉知马（Bukit Timah）的铁道长廊（Railway Corridor）中间段经过两年翻修，上周末重新开放。

建筑团队不仅还原两栋保留建筑的昔日风貌，还增设咖啡厅、花园和其他设施，营造怀旧迷人的社区空间，适合各年龄层来场踏青之旅！随《潮什么》一同探究其中6个不容错过的景点！

（一）历史院落 | The Yard

位于铁道长廊入口处附近，院落中布满铁道历史的小故事，让公众学习到这里的过去。

（二）旧武吉知马火车站 | Bukit Timah Railway Station Building

该火车站保留了原有的车站与铁轨，让访客一窥火车站过去的运作。

左上为当年的信号室以及信号杆；左下为挂取信物的特定杆子；右下图为旧车站的售票口。

信号室保留了六个信号杆，站长过去会用这些信号杆来转换火车轨道和信号。

为了避免火车相撞事故，当年的火车司机在入站时，需要把信物挂在特定的杆子上，启程前则需要再跟站长拿一个新的信物。这个系统确保了每个时段只有一个火车进站，避免因人为失误而发生意外。

（三）黄色维修车 | Service Wagons

小巧可爱的黄色车厢，可是复刻了当年火车的维修车，虽然只是模型，但是供大家打卡拍照，让学习历史的过程也变得有趣好玩。

黄色车厢复刻了当年火车的维修车，供人打卡（王昀诗摄）。

（四）员工办公楼 | Former Railway Staff Quarters

员工办公楼则改为“1932 Story”咖啡馆。该建筑物不仅将砖瓦、窗户玻璃和百叶窗都还原成1932年的样貌，就连室内的家具摆设都十分复古，让访客仿佛穿越到上个世纪。

员工办公楼（Former Railway Staff Quarters）翻新后成为“1932 Story”咖啡馆（王昀诗摄）。

咖啡机也被改造成火车模样，让食客在历史文物中享受本地风味的美食，就像回到旧时代的火车站般惬意悠闲。

公众可在1932 Story咖啡馆边欣赏古以前的文物同时体验本地美食。

（五）香料园与甘榜园 | The Gardens

员工宿舍前方的甘榜花园栽种上世纪60年代本地甘榜常见的观赏植物，如朱槿（hibiscus）、孔雀花（peacock flower）和茉莉，后方的香料园则种植人们过去常用来做饭的可食用植物，如咖喱叶、叻沙叶和蓝姜。

（六）武吉知马桁架桥 | Truss Bridge

武吉知马桁架桥在1932年可是为了让火车无障碍行驶而修建，现在这座桥已经成为本地的热门打卡胜地。

武吉知马桁架桥(Truss Bridge)现已成为本地的热门打卡胜地（王昀诗摄）。

2. 复古的OFF/ON科技展

OFF/ON - Everyday Technology That Changed Our Lives, 1970s-2000s

即日起至10月30日｜ 上午10点至傍晚7点

新加坡国家博物馆（National Museum Of Singapore）

公民和永久居民入场免费

OFF/ON科技展通过电子产品复刻了1970年代至2000年代的新加坡生活（部分照片取自新加坡国家博物馆官网）。

你曾经历过那个没有手机、无限网络也不存在的年代吗？

新加坡的OFF/ON科技展，利用1970年代到千禧年的各种代表性的科技产品，遍布于4个展区，带领大家大家坐上时光机，穿梭到上世纪末的新加坡。

打字机、旧电脑、旋转电话、黑白电视……这些上世纪标志性的电子产品，在展览中又被赋予了“第二生命”，让公众与之互动，重新感受一下当年的各种生活场景。

父母还可以协同孩子一同前往，分享自己当年的生活经理，不失为一种另类的亲子时光。

公众可以在展内的“照相馆”自行拍照，并将黑白照电邮给自己留作纪念（王昀诗摄）。

公众也能在展区中的照相馆，拍摄数码“黑白照”，再到隔壁的暗房看着照片“冲洗”而出，或传送到自己的邮箱留作纪念，是个另类的体验。

3. 简约系“MUJI IS”动词森林展

即日起至7月27日（周日、周一休馆） ｜ 上午10点至傍晚6点

Japanese Creative Centre（4 Nassim Rd, Singapore 258372)

入场免费

“MUJI IS”动词森林展览（To the Forest of Verbs with “MUJI IS”），展出了15件物品及其背后的设计灵感（王昀诗摄）。

新加坡的“MUJI IS”动词森林展览（To the Forest of Verbs with “MUJI IS”）是目前除了日本之外，首个在海外展出的国家。

该展览延续了“无印良品”（MUJI）一贯的风格，以白色和木色为主。

这种风格的设计理念起源于日本本土的和式文化，由于受到盛唐时期佛教禅宗文化的影响，在日本逐渐形成了“返璞归真”、“删繁就简”的设计风格。空间的减法设计，自然干净的线条感，极简朴素的视觉感受，在近年来越来越受到年轻一代的追捧。

公众可以通过手册学习日语动词的发音及含义（王昀诗摄）。

展览摆放着用牛皮纸做出的15棵“大树”，每棵“树”则代表着不同的日语动词。这些动词摘自与展览同名的“MUJI IS”书籍，通过动词解释了40年来该品牌的设计与研发灵感。

每棵“树”还藏有以相对动词研发出来的物品。公众可以通过英语手册，寻找对应的号码，阅读它的读音及背后的含义。

《潮什么》每周五播出，带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

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