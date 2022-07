【潮什么】这3个免费的热门景点　值不值得去？

上周末重新开放的旧武吉知马火车站,外型亮眼,吸引不少公众前往打卡踏青!除了这个景点之外,本地近期还有哪些免费景点不容错过?甚至还可以体验到1970年代的打字机,并且快速掌握日语?

这集《潮什么》就要带大家体验3个怀旧和简约的热门景点,看看它们究竟值不值得去?

1. 武吉知马火车站 / 铁道长廊中间段

24小时全天开放

阿尔柏王园地铁站 (King Albert Park)地铁站步行5分钟

位于武吉知马(Bukit Timah)的铁道长廊(Railway Corridor)经过2年翻修,重新开放。

位于武吉知马(Bukit Timah)的铁道长廊(Railway Corridor)中间段经过两年翻修,上周末重新开放。

建筑团队不仅还原两栋保留建筑的昔日风貌,还增设咖啡厅、花园和其他设施,营造怀旧迷人的社区空间,适合各年龄层来场踏青之旅!随《潮什么》一同探究其中6个不容错过的景点!

(一)历史院落 | The Yard

位于铁道长廊入口处附近,院落中布满铁道历史的小故事,让公众学习到这里的过去。

(二)旧武吉知马火车站 | Bukit Timah Railway Station Building

该火车站保留了原有的车站与铁轨,让访客一窥火车站过去的运作。

左上为当年的信号室以及信号杆;左下为挂取信物的特定杆子;右下图为旧车站的售票口。

信号室保留了六个信号杆,站长过去会用这些信号杆来转换火车轨道和信号。

为了避免火车相撞事故,当年的火车司机在入站时,需要把信物挂在特定的杆子上,启程前则需要再跟站长拿一个新的信物。这个系统确保了每个时段只有一个火车进站,避免因人为失误而发生意外。

(三)黄色维修车 | Service Wagons

小巧可爱的黄色车厢,可是复刻了当年火车的维修车,虽然只是模型,但是供大家打卡拍照,让学习历史的过程也变得有趣好玩。

黄色车厢复刻了当年火车的维修车,供人打卡(王昀诗摄)。

(四)员工办公楼 | Former Railway Staff Quarters

员工办公楼则改为“1932 Story”咖啡馆。该建筑物不仅将砖瓦、窗户玻璃和百叶窗都还原成1932年的样貌,就连室内的家具摆设都十分复古,让访客仿佛穿越到上个世纪。

员工办公楼(Former Railway Staff Quarters)翻新后成为“1932 Story”咖啡馆(王昀诗摄)。

咖啡机也被改造成火车模样,让食客在历史文物中享受本地风味的美食,就像回到旧时代的火车站般惬意悠闲。

公众可在1932 Story咖啡馆边欣赏古以前的文物同时体验本地美食。

(五)香料园与甘榜园 | The Gardens

员工宿舍前方的甘榜花园栽种上世纪60年代本地甘榜常见的观赏植物,如朱槿(hibiscus)、孔雀花(peacock flower)和茉莉,后方的香料园则种植人们过去常用来做饭的可食用植物,如咖喱叶、叻沙叶和蓝姜。

(六)武吉知马桁架桥 | Truss Bridge

武吉知马桁架桥在1932年可是为了让火车无障碍行驶而修建,现在这座桥已经成为本地的热门打卡胜地。

武吉知马桁架桥(Truss Bridge)现已成为本地的热门打卡胜地(王昀诗摄)。

2. 复古的OFF/ON科技展

OFF/ON - Everyday Technology That Changed Our Lives, 1970s-2000s

即日起至10月30日| 上午10点至傍晚7点

新加坡国家博物馆(National Museum Of Singapore)

公民和永久居民入场免费

OFF/ON科技展通过电子产品复刻了1970年代至2000年代的新加坡生活(部分照片取自新加坡国家博物馆官网)。

你曾经历过那个没有手机、无限网络也不存在的年代吗?

新加坡的OFF/ON科技展,利用1970年代到千禧年的各种代表性的科技产品,遍布于4个展区,带领大家大家坐上时光机,穿梭到上世纪末的新加坡。

打字机、旧电脑、旋转电话、黑白电视……这些上世纪标志性的电子产品,在展览中又被赋予了“第二生命”,让公众与之互动,重新感受一下当年的各种生活场景。

父母还可以协同孩子一同前往,分享自己当年的生活经理,不失为一种另类的亲子时光。

公众可以在展内的“照相馆”自行拍照,并将黑白照电邮给自己留作纪念(王昀诗摄)。

公众也能在展区中的照相馆,拍摄数码“黑白照”,再到隔壁的暗房看着照片“冲洗”而出,或传送到自己的邮箱留作纪念,是个另类的体验。

3. 简约系“MUJI IS”动词森林展

即日起至7月27日(周日、周一休馆) | 上午10点至傍晚6点

Japanese Creative Centre(4 Nassim Rd, Singapore 258372)

入场免费

“MUJI IS”动词森林展览(To the Forest of Verbs with “MUJI IS”),展出了15件物品及其背后的设计灵感(王昀诗摄)。

新加坡的“MUJI IS”动词森林展览(To the Forest of Verbs with “MUJI IS”)是目前除了日本之外,首个在海外展出的国家。

该展览延续了“无印良品”(MUJI)一贯的风格,以白色和木色为主。

这种风格的设计理念起源于日本本土的和式文化,由于受到盛唐时期佛教禅宗文化的影响,在日本逐渐形成了“返璞归真”、“删繁就简”的设计风格。空间的减法设计,自然干净的线条感,极简朴素的视觉感受,在近年来越来越受到年轻一代的追捧。

公众可以通过手册学习日语动词的发音及含义(王昀诗摄)。

展览摆放着用牛皮纸做出的15棵“大树”,每棵“树”则代表着不同的日语动词。这些动词摘自与展览同名的“MUJI IS”书籍,通过动词解释了40年来该品牌的设计与研发灵感。

每棵“树”还藏有以相对动词研发出来的物品。公众可以通过英语手册,寻找对应的号码,阅读它的读音及背后的含义。

《潮什么》每周五播出,带你一起去探索时下流行的活动、文化及新事物。

还没看上一集《潮什么》介绍火遍新马的“飞天面” 如何在家做??点击看这里。