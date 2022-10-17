【一点就懂】躺着也能疗愈 懒人减压看这里

自我呵护（self-care）越来越受到重视，有的人喜欢运动或户外活动，也有人喜欢静态、不用出汗的体验。音频疗治（sound healing）就属于躺着什么都不用做、不必动脑筋，即使睡着也没问题的活动。

导师会通过弹奏音频疗治乐器时释放的音波，帮助参加者放松身心，让他们在高压的生活中得到些许宁静。随本集“一点就懂”，一起去认识音频疗治这个懒人减压法！

音疗师：音频疗治能助身体自行修复

音频疗治的也称为“音频沐浴”（sound bath），即沐浴在音波里的意思。在新加坡，铜锣（Gong）、宝石钵（Alchemy Crystal Bowl）和金属颂钵（Singing Bowl）是较常见的音频疗治乐器。

金属颂钵是新加坡较普遍的音频疗治乐器。（图/Unsplash）

Wenyogaheal创办人、全职音频疗治导师林佩玲受访时指出，音频疗治有助于减压和放松，并能帮助身心灵恢复平衡状态。她解释，人体有75%是由水组成，所以是很好的声音导体。“弹奏音疗乐器时所释放的音频，能让参与者的身体感受到共振（resonance），这有助于身心放松，甚至能启动身体自行修复。”

虽然音频疗治属于静态、不费力的活动，但也要注意不是人人适合。林佩玲早前接受联合早报访问时指出，体内若装有心脏起搏器或其他医药器材，曾发生脑震荡，患癫痫症或其他影响耳朵和平衡的病症（如耳鸣、内耳炎、美尼尔氏病）的人，不宜接受音频疗治。如有疑虑，活动前应先咨询医生或心理专家。

她也提醒，音频疗治不是万用药，不能用来取代传统的医疗手段或药物。