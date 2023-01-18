新年零食热量爆表 不运动如何消耗？

一片肉干竟比一碗不加奶的鱼片米粉热量还高，要爬山一个多小时才能消耗掉热量！

肉干、黄梨挞、虾饼等新年零食看上去小小粒，但每一口都可能是卡路里炸弹。多运动就可以肆无忌惮地吃吗？不运动的人又能如何消耗热量？

只要运动就能肆无忌惮地吃？

新年零食大多含有高热量，就拿黄梨挞来说，小小一粒却有82千卡（kcal），吃上五六粒就已经超过保健促进局建议的每餐总热量——500千卡。

一个体重56公斤的成年人需要去健身房举重约三小时，才能消耗掉这五六粒黄梨挞的热量。

除了高热量，新年零食也含有高糖、饱和脂肪和钠。新加坡心脏基金高级营养师林杰受访时指出，运动虽然可以消耗热量，但是摄入的糖、钠和饱和脂肪并不能通过运动被消耗掉。

因此，就算是经常运动的人，也不建议肆无忌惮地吃新年零食。

不运动也能消耗热量？

对于平时不爬山、不举重的人来说，要如何才消耗掉新年零食带来的额外热量呢？

据保健网站healthline.com的资料，一个体重56公斤的成年人可以在睡眠中每小时消耗38千卡，也就是说睡够7小时就能消耗掉266千卡。因此，少量摄入低热量的新年零食，是可以通过睡眠消耗掉热量的。

此外，购物也能帮助我们燃烧卡路里。据卫生部的保健资讯网，我们每走20步就会消耗掉一大卡，所以，只要在购物时走一万步，就能消耗掉500大卡的新年零食。不过，也得小心别为此花光所有红包钱。

少吃新年零食的贴士

总是控制不住想吃零食的欲望？营养师林杰给出以下三个贴士：

1. 少量分配

把一罐零食少量分装在小碗里，让自己清楚地看到摄入的零食份量，更容易控制摄取量。

2. 想吃零食前先喝一杯水

吃完正餐后还想吃零食，不一定代表你还没吃饱，也可能是身体摄取水分不够的表现，这时，可以先喝一杯水降低食欲。如果喝水后还有饥饿感，可以考虑用橘子、酸奶等更健康的食物代替新年零食。

3. 眼不见嘴不馋

过完年后新年零食却还没吃完怎么办？可以把它们放在不容易看到的地方，只要看不见，自然就少了许多诱惑。

过年期间如何均衡饮食？

从营养上来说，新年零食的营养价值远远不够身体所需，也不含正餐里所富含的纤维、优质蛋白质和维生素。因此，就算在吃饭前吃了新年零食，也不能不吃正餐。

在过年期间若想吃得更健康，在吃正餐时少吃加工食品，例如鱼圆、午餐肉等，多吃新鲜食物，例如新鲜的鱼类、豆腐等。

同时，也应摄入富含纤维的食物，也可以吃糙米饭摄入优质碳水化合物，让正餐营养更加均衡。