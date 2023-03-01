【潮什么】梵高互动性体验展有什么亮点！价值连城的画竟是失败作？

世界知名的梵高：沉浸式体验（Van Gogh: The Immersive Experience）今天（3月1日）正式登陆新加坡。该展览自2017年开始已接待超过500万名参观者的，本地将会是东南亚首站。

你晓得有哪幅如今价值连城的知名作品，在梵高生前眼里却是个“失败的作品”吗？随着集的《潮什么》抢先看展览有什么亮点！

梵高：沉浸式体验通过VR、音乐、投影，带领公众走进百年前的梵高世界（林泽锐摄）。

展览最大的装置便是两层楼高的360度VR展厅，里面将不断重复播放40分钟的投影。

文森特·梵高（Vincent Van Gogh，1853-1890年）是艺术史上最著名的人物之一。 梵高在世时人生过得相当悲惨，但他的画作现在被视为有史以来最美丽的艺术品。

梵高沉浸式体验运用虚拟现实（VR），通过巨型荧幕，360度将梵高作品的图像或视频投射到墙壁、天花板和地板上，伴随着动画、旁白、音乐或香味，让观影者延着轨迹走入100多年前画家梵高的世界，感受他主视觉所思所想，创作的300多件艺术作品，带给观众前所未有的沉浸式体验。

展览最大的装置便是两层楼高的360度VR展厅，里面将重复播放长达40分钟的投影，让参观者以此借鉴梵高短暂的一生.

梵高的向日葵

地板上的向日葵会通过运动传感器（motion-sensor）随着你的步伐绽放（林泽锐摄）。

梵谷生目前遗留下来11幅向日葵（Sunflowers）作品（林泽锐摄）。

向日葵系列（Sunflowers 1888 -1889）堪称梵高的巅峰之作。梵高非常喜欢向日葵 ，目前遗留下了11幅向日葵（有一说是12幅），其中4幅是他早年在巴黎画的实物图。可一般上，大家常讨论的向日葵是在阿尔勒（Arles）创造的7幅作品。

梵高一直梦想着能和画家同行们一起住 、一起工作 、一起展出作品，他认为这样能使自己不再孤单。同时自己在巴黎无论是精神上还是身体上的状态都不佳，于是在1888年2月决定前往法国南方小镇阿尔勒，试图打造让艺术家齐聚一堂的“南方画室”（studio in the South），并写信向一些画家发出邀请，最终只有保罗·高更（Paul Gauguin）因为看中梵高哥哥艺术品经销商的利益应邀。

梵谷高兴极了，用了6天创作出4幅向日葵，并用此装饰高更的房间。因此这4幅画色彩鲜明，象征着他对两人友谊的期待。然而同居62天后，他们因为艺术理念上的差异发生了剧烈的冲突，有一说是情绪过激的梵高持刀威胁高更，导致高更惊恐离开。独自一人的梵高便割下了自己的左耳垂。一直到梵高结束自己的生命俩人都没有再见面。

喝抹茶360度观赏日式梵高

除了钟爱向日葵，从未去过日本的梵高，还非常痴迷于日本艺术，其中他更是收藏了上百幅浮世绘（Ukiyo-e）。而日本的浮世绘对于梵高的艺术影响更是空前巨大的。他曾在1888年7月15日的信中写到：“我的全部作品，在某种意义上都是基于日本艺术。” Japonism展区专门放置了梵高受到日式风格影响所创造出的作品。

Matchaya会现场示范并讲解抹茶文化（王昀诗摄）。

其中A Moment of Japonism这间360度沉浸式的展厅，便是新加坡展览的一大亮点。因为该主题房可是全球首创，从未在其他国家的梵高沉浸式展览展出。

你可以一边免费品尝现泡的Matchaya抹茶了解抹茶文化，一边欣赏梵高日式风格的画作。

自画像回廊

梵高并不爱拍照，但他热衷于为自己画自画像，并在他死后以此闻名（林泽锐摄）。

梵高的自画像也是他的代表作，据说在1885到1889短短4年间就创作了大约35至40幅。

其中《耳朵包着绷带的自画像》（Self-Portrait with Bandaged Ear）算得上是比较著名的一幅。在与高更闹翻后，梵高多次和好却被拒，不久后梵高便画下这幅带着犹豫眼神的自画像。

梵高著名的自画像之一——《耳朵包着绷带的自画像》（Self-Portrait with Bandaged Ear, 1889）（林泽锐摄）。

回廊中的自画像，有些会对你眨眼，有些眼神会漂浮不定，就看你找不找得到哪些会动，哪些则不动？

展览的入口处摆放着一个巨型梵高雕塑，配合灯光投影呈现出不同作品及表情（王昀诗摄）。

我喜欢画人的眼睛胜过那些教堂，在眼睛的深处藏着一种无论多么感人，多么肃穆的教堂都没有的东西。我关心人的灵魂而不是结构，无论这灵魂属于一个贫穷的恶魔还是妓女。

被评为“失败”之作的世界名画

或许你对梵高的作品不熟悉，但你可能曾在其他商品上看过《星夜》（The Starry Night）的图案。

梵高在自残左耳事件的数月后，为了不为家人添麻烦，便自愿入住圣保罗精神病院（Saint-Paul Asylum），通过狭窄的窗户结合自己的幻想，画下了闻名的《星夜》。

一些艺术评论家认为，所有的一切似乎都在回旋、转动，体现了梵高的不安、烦闷心情。

事实上梵高并没有给这幅画取名，与弟弟的书信中仅仅表示这幅画是一幅“夜间习作”。在写给画家埃米尔·伯纳德的信中，他更是因为这幅画太过抽象，已偏离了自然的构造，所以将这副作品标记为“失败”。

争议性的遗作

出院后梵高到奥威尔小镇继续接受保罗·加谢（Paul Gachet）医生的医治，并画下了名作《麦田上的鸦群》（Wheatfield with Crows,1890）。

有很长的一段时间，大家都以为这幅画是梵高的最后一幅作品，因为在画下这幅画的同一个月份中，他便疑似在画中的麦田朝自己开枪，腹部中弹的他在两天后因为伤势过重而死去。

然而，之后有学者找到梵高的弟弟提奥(Theo)的妻兄安德里斯·邦格（Andries Bonger）曾在一封信里说道，“文森特在死前的上午还画了一幅森林的景象，充满阳光和生命力。”这个描写显然与充满绝望的《麦田群鸦》有所出入。

梵高博物馆则主张这封信中所说的是该博物馆的藏品、未完成的《树根》(Tree Roots, 1890)。

法国研究者伍特尔·范·德·维恩（Wouter van der Veen）2020年偶然他发现了拼图中的一大块——梵高创作的最后一幅画《树根》的确切地点，并以此断定梵高在中枪前“那一天都做了什么，我们现在知道了。我们知道他一整天都在画这幅画。”

VR体验当梵高的一天

听了梵高的生平，你是否想体验一下他的人生呢？

展览内也提供VR沉浸式体验，只需额外付费5元，就能置身梵高位于阿尔勒的家中，还可以使用遥控器化身成他进行创作。

梵高纪念品及咖啡馆

出口处设有纪念品店及咖啡馆，让你能购买梵高画作的商品以及品尝画作为灵感的甜品创作。

店里售卖许多梵高画作的物品（林泽锐摄）。

店里设有Janice Wong以梵谷画作为灵感的甜品（王昀诗摄）。

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梵高：沉浸式体验 | Van Gogh: The Immersive Experience