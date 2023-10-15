包揽多个第一 女皇镇走过岁月焕新姿

女皇镇拥有许多“第一”：我国首个卫星镇，首座点式组屋，首家综合诊疗所，首座综合体育场，以及首座社区图书馆；现在还可能是拥有最多天台花园，享有明月与清风的邻里。记者邀女皇镇居民分享私房散策与成长记忆，看这个老区如何在70年的时间长河中，保留其独特性，同时焕发新风采。
编按：无论步数多少，路线长短，踏出第一步就能看到更多风景。《步出所料》展开小区漫步，聚焦岛国不同街区，用不一样的速度和视角认识我们身边的变与不变，温故知新。
“知道这里为什么叫Anchorpoint吗？”
炎热的午后，和女皇镇居民何荣铭（39岁）约在艾格坊（Anchorpoint）见面。大学主修地理的他对本地文化历史深感兴趣，常当外地朋友的导游，对许多街区（特别是自己的邻里）了如指掌。
何荣铭解释，生产Anchor啤酒的群岛酿酒公司（Archipelago Brewery Company），其酿酒厂在1933年正式开幕，当时的主要厂房就坐落在现在Anchorpoint商场的位置。商场旁的红瓦白屋原为酒厂总监的办公室，1993年被列入受保留建筑物，现在租给咖啡馆Common Man Coffee Roasters和瑜伽教室Yoga Movement。
他说：“有些地方是记忆的标志，例如女皇镇。这里有很多新的发展和店家，所以吸引了不同背景的人入住，但同时有人在这里住了数十年，新与旧的对比和交融非常有意思。”
我们边聊边走，沿着亚历山大路往玛格烈市场前进。他谈起女皇镇的发展：“这里是历史悠久的组屋区，在建造初期已经非常具有标志性。”
女皇镇庆祝70年
相信许多国人都知道“女皇镇”和英国王室有关，但或许不是太多人记得这个名字可追溯到1953年9月27日。新加坡改良信托局（SIT）的英国官员为了纪念伊丽莎白女王二世一年前加冕，而把原名“无尾港”的街区命名为“女皇镇”——在岛国独立前就已诞生的女皇镇今年已经70岁了。
何荣铭如数家珍地道出女皇镇的许多“第一”：我国首个卫星镇（satellite town），拥有首座点式组屋（point block），首家综合诊疗所，首座综合体育场，以及首座公共图书馆。
女皇镇对何荣铭来说，也有特别的意义——外婆过去住在女皇镇，他小时候常跟着妈妈来找阿嫲，这里承载了三代人的记忆，记录了一道道人与空间一起成长的轨迹。他几年前自己搬出来住，女皇镇似乎是再自然不过的选择。
昔日“棺材巴刹” 改头换面成玛格烈市场
步行约15分钟来到玛格烈市场（Margaret Market）。2023年8月15日正式开幕的市场聚集数个本地品牌，一楼有咖啡馆、雪糕店、西式糕点、主打不同美食的各色餐饮店，还有共用餐区、便利店和果菜店；二楼有亚坤咖椰吐司店、理发店、健身房、医疗诊所，以及从1964年开始在东陵福营业，受该区拆迁和重建计划影响而搬到这里的宏安药行。
玛格烈市场的前身是建于1956年的联邦道湿巴刹与熟食中心，这是改良信托局所建造的巴刹中仅存的一座，2013年被列入受保留建筑物；由于其独特的半圆形屋顶，过去常被街坊称为“棺材巴刹”。
何荣铭说阿嫲过去住在巴刹附近，母亲在这里长大。母子俩最近来到市场，一楼曾有湿巴刹和熟食摊，二楼有杂货店，哪个角落曾经有过什么，何妈妈都能细细道来，旧地重游让回忆重新上色。
虽然阿嫲住的旧组屋拆了，但何荣铭认为无可厚非。他的目光移至市场附近获保留的老树，这棵树在新建的游乐场旁见证新一代小朋友的成长。新与旧，保留与重生，两者之间的微妙平衡，他认为女皇镇做得恰到好处。
女皇镇图书馆 熟悉的怀旧氛围
穿过市场后面的SkyResidence@Dawson组屋，景色豁然开朗。有别于身后高40多层楼的新组屋，眼前的两层楼建筑——女皇镇图书馆，似乎拉近了我们和蓝天的距离，又像一瞬间踏入时光隧道。
何荣铭说：“这幅景象和我记忆中的女皇镇一模一样。”
熟悉的不单是建筑外观，还有氛围和气味。何荣铭猜测：是旧书的香味吧？“真的和我记忆中的图书馆味道完全一样。”
据说气味有种特别的力量，能激起强烈的回忆。加上那一排排朴实无华，坚固耐用的木质书架独有的温润，让人不由得感觉安心。难怪早前报章报道女皇镇公共图书馆将在2025年第一季度闭馆进行大规模翻新，有居民受访时说图书馆已经处于最佳状态，需要的翻新不多；也有受访者说希望保留女皇镇图书馆独特的怀旧氛围，不必以“改造”（revamp）为名，把它变得和其他图书馆大同小异，否则会失去灵魂。
组屋天台花园 吹风观景看日落
离开图书馆，左转沿着玛格烈通道往杜生区组屋走约15分钟，就来到这趟步旅的最后一站：大牌96座组屋。杜生区组屋分为SkyVille、SkyTerrace和SkyParc等组屋群。何荣铭到过各区的天台花园，他说：“女皇镇应该是拥有最多天台花园的邻里吧！”他认为最能一览无遗看风景的，是在SkyParc的第96座组屋。
我们走入SkyParc后方的小公园，这是何荣铭在女皇镇最喜欢的小径之一。“我常在周末早上从家里步行到登布西山（Dempsey Hill），早上感觉特别宁静，常常听到鸟鸣。”
小公园的左边有一个游乐场，往左转穿过游乐场就是第96座组屋。天台花园在第39层。
先是看到街坊种的花，多走几步就感受到阵阵微风，心情不自觉地平静下来。快到日落时分，阳光忽然好温柔。
何荣铭说：“这里看得到市区，也能从另一个角度欣赏中央集水区自然保护区。从这里往下看，会发现新加坡真的有好多树木，绿意好茂盛。”
换个高度观察熟悉的岛国，或许有意想不到的发现，而且不同时间，不同天气，感觉截然不同。别急着离开，也别只顾着拍照拍视频，等月亮升起对身边人说“今晚的月色好美”，待天黑看万家灯火亮起任由思念蔓延。但愿我们一直都有登高望远的兴致，也继续相信旧地重游的价值。
征求“回忆路线”
岛国拆建的速度让人措手不及，记忆中的街区或许会渐渐被淡忘。《步出所料》欢迎你分享手绘地图与故事，告诉大家哪个街区让你忍不住放慢脚步。
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早报副刊编辑室／陈映蓁收
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