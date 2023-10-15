包揽多个第一 女皇镇走过岁月焕新姿

女皇镇拥有许多“第一”：我国首个卫星镇，首座点式组屋，首家综合诊疗所，首座综合体育场，以及首座社区图书馆；现在还可能是拥有最多天台花园，享有明月与清风的邻里。记者邀女皇镇居民分享私房散策与成长记忆，看这个老区如何在70年的时间长河中，保留其独特性，同时焕发新风采。

编按：无论步数多少，路线长短，踏出第一步就能看到更多风景。《步出所料》展开小区漫步，聚焦岛国不同街区，用不一样的速度和视角认识我们身边的变与不变，温故知新。

“知道这里为什么叫Anchorpoint吗？”

炎热的午后，和女皇镇居民何荣铭（39岁）约在艾格坊（Anchorpoint）见面。大学主修地理的他对本地文化历史深感兴趣，常当外地朋友的导游，对许多街区（特别是自己的邻里）了如指掌。

Anchorpoint旁边的红瓦白屋原为群岛酿酒厂总监的办公室，1993年成为受保留建筑。（受访者提供）

何荣铭解释，生产Anchor啤酒的群岛酿酒公司（Archipelago Brewery Company），其酿酒厂在1933年正式开幕，当时的主要厂房就坐落在现在Anchorpoint商场的位置。商场旁的红瓦白屋原为酒厂总监的办公室，1993年被列入受保留建筑物，现在租给咖啡馆Common Man Coffee Roasters和瑜伽教室Yoga Movement。

他说：“有些地方是记忆的标志，例如女皇镇。这里有很多新的发展和店家，所以吸引了不同背景的人入住，但同时有人在这里住了数十年，新与旧的对比和交融非常有意思。”

女皇镇居民何荣铭常当外地朋友的导览，这是他绘制的女皇镇步行散策图。（受访者绘制）

我们边聊边走，沿着亚历山大路往玛格烈市场前进。他谈起女皇镇的发展：“这里是历史悠久的组屋区，在建造初期已经非常具有标志性。”

女皇镇庆祝70年

相信许多国人都知道“女皇镇”和英国王室有关，但或许不是太多人记得这个名字可追溯到1953年9月27日。新加坡改良信托局（SIT）的英国官员为了纪念伊丽莎白女王二世一年前加冕，而把原名“无尾港”的街区命名为“女皇镇”——在岛国独立前就已诞生的女皇镇今年已经70岁了。

来到女皇镇，不时会看到可爱的兔子站牌，上面印有社媒关键词#QT70，QT即Queenstown，70指的是女皇镇今年70岁了。（陈映蓁摄）

何荣铭如数家珍地道出女皇镇的许多“第一”：我国首个卫星镇（satellite town），拥有首座点式组屋（point block），首家综合诊疗所，首座综合体育场，以及首座公共图书馆。

女皇镇对何荣铭来说，也有特别的意义——外婆过去住在女皇镇，他小时候常跟着妈妈来找阿嫲，这里承载了三代人的记忆，记录了一道道人与空间一起成长的轨迹。他几年前自己搬出来住，女皇镇似乎是再自然不过的选择。

玛格烈市场的前身是联邦道湿巴刹与熟食中心，这是改良信托局所建造的巴刹中仅存的一座，2013年被列入受保留建筑物。（龙国雄摄）

昔日“棺材巴刹” 改头换面成玛格烈市场

步行约15分钟来到玛格烈市场（Margaret Market）。2023年8月15日正式开幕的市场聚集数个本地品牌，一楼有咖啡馆、雪糕店、西式糕点、主打不同美食的各色餐饮店，还有共用餐区、便利店和果菜店；二楼有亚坤咖椰吐司店、理发店、健身房、医疗诊所，以及从1964年开始在东陵福营业，受该区拆迁和重建计划影响而搬到这里的宏安药行。

玛格烈市场一楼的标志突出了市场的半圆形屋顶，这个独特外形让巴刹过去常被街坊称为“棺材巴刹”。（受访者提供）

玛格烈市场的前身是建于1956年的联邦道湿巴刹与熟食中心，这是改良信托局所建造的巴刹中仅存的一座，2013年被列入受保留建筑物；由于其独特的半圆形屋顶，过去常被街坊称为“棺材巴刹”。

何荣铭说阿嫲过去住在巴刹附近，母亲在这里长大。母子俩最近来到市场，一楼曾有湿巴刹和熟食摊，二楼有杂货店，哪个角落曾经有过什么，何妈妈都能细细道来，旧地重游让回忆重新上色。

虽然阿嫲住的旧组屋拆了，但何荣铭认为无可厚非。他的目光移至市场附近获保留的老树，这棵树在新建的游乐场旁见证新一代小朋友的成长。新与旧，保留与重生，两者之间的微妙平衡，他认为女皇镇做得恰到好处。

何荣铭认为女皇镇既保留了重要的文化历史地标，也通过新的建设为街区注入活力。（龙国雄摄）

女皇镇图书馆 熟悉的怀旧氛围

穿过市场后面的SkyResidence@Dawson组屋，景色豁然开朗。有别于身后高40多层楼的新组屋，眼前的两层楼建筑——女皇镇图书馆，似乎拉近了我们和蓝天的距离，又像一瞬间踏入时光隧道。

何荣铭说：“这幅景象和我记忆中的女皇镇一模一样。”

熟悉的不单是建筑外观，还有氛围和气味。何荣铭猜测：是旧书的香味吧？“真的和我记忆中的图书馆味道完全一样。”

与高楼组屋形成强烈对比的女皇镇图书馆是本地历史最悠久的公共图书馆，自1970年开放以来已多次进行翻新，2013年被列为受保留建筑。（龙国雄摄）

走进女皇镇图书馆，可以看到许多珍贵的旧照片，了解图书馆的历史。（陈映蓁摄）

据说气味有种特别的力量，能激起强烈的回忆。加上那一排排朴实无华，坚固耐用的木质书架独有的温润，让人不由得感觉安心。难怪早前报章报道女皇镇公共图书馆将在2025年第一季度闭馆进行大规模翻新，有居民受访时说图书馆已经处于最佳状态，需要的翻新不多；也有受访者说希望保留女皇镇图书馆独特的怀旧氛围，不必以“改造”（revamp）为名，把它变得和其他图书馆大同小异，否则会失去灵魂。

登上杜生区组屋SkyParc，何荣铭认为这里的天台花园风景最好。（龙国雄摄）

组屋天台花园 吹风观景看日落

离开图书馆，左转沿着玛格烈通道往杜生区组屋走约15分钟，就来到这趟步旅的最后一站：大牌96座组屋。杜生区组屋分为SkyVille、SkyTerrace和SkyParc等组屋群。何荣铭到过各区的天台花园，他说：“女皇镇应该是拥有最多天台花园的邻里吧！”他认为最能一览无遗看风景的，是在SkyParc的第96座组屋。

SkyParc与SkyTerrace之间的小公园，阳光透过树叶的缝隙撒下光亮与温暖。（受访者提供）

我们走入SkyParc后方的小公园，这是何荣铭在女皇镇最喜欢的小径之一。“我常在周末早上从家里步行到登布西山（Dempsey Hill），早上感觉特别宁静，常常听到鸟鸣。”

小公园的左边有一个游乐场，往左转穿过游乐场就是第96座组屋。天台花园在第39层。

先是看到街坊种的花，多走几步就感受到阵阵微风，心情不自觉地平静下来。快到日落时分，阳光忽然好温柔。

登高望远，从SkyParc第96座组屋的39楼看到的景象，其中有你认得的建筑物吗？（龙国雄摄）

何荣铭说：“这里看得到市区，也能从另一个角度欣赏中央集水区自然保护区。从这里往下看，会发现新加坡真的有好多树木，绿意好茂盛。”

你有多久没欣赏岛国的夜景？入夜后的天台花园值得你放下手机，欣赏夜的美。（受访者提供）

换个高度观察熟悉的岛国，或许有意想不到的发现，而且不同时间，不同天气，感觉截然不同。别急着离开，也别只顾着拍照拍视频，等月亮升起对身边人说“今晚的月色好美”，待天黑看万家灯火亮起任由思念蔓延。但愿我们一直都有登高望远的兴致，也继续相信旧地重游的价值。

征求“回忆路线”

天色渐暗，月光渐亮，在天台花园赏月别有一番情趣。（龙国雄摄）

岛国拆建的速度让人措手不及，记忆中的街区或许会渐渐被淡忘。《步出所料》欢迎你分享手绘地图与故事，告诉大家哪个街区让你忍不住放慢脚步。

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早报副刊编辑室／陈映蓁收

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