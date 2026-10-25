有些公园不大，影响力却足以让整个邻里亮了起来，显著提升居民的生活素质。集水景、大树、充裕的座椅，还有多种体育和疗治设备于一处的榜鹅公园（Punggol Park）就是一例。

虽名为榜鹅公园，但地点不在榜鹅，而是万国通道（Buangkok Drive）与后港8道之间；从万国地铁站内走去公园约需12分钟，从后港地铁站出发则约需8分钟。

榜鹅公园坐落在万国通道与后港8道之间，公园的主题是家庭休闲（family leisure）。（陈映蓁摄）

公园为这两区的居民提供了氛围绝佳的捷径：从盛港东部或万国通道前往后港可穿过公园，时间和搭乘公共交通差不多，又能增加运动量，同时省下越来越贵的交通费。除非烟霾来袭，须减少户外活动，否则应该会有更多人更好地利用公园。

榜鹅公园的中心是面积约5公顷的池塘，池塘边有不少凳子让人坐着欣赏水景。（陈映蓁摄）

至少22种鸟等待邂逅

榜鹅公园环绕着面积约为5公顷的池塘而建，绕着较靠近池塘的步道走一圈，距离约为1.2公里，跑两圈正好练习体能测试的2.4公里跑步项目。

认真练跑可从公园唯一食肆Tenderbest Makcik Tuckshop的停车场出发，停车场附近的跑道清楚标上0米与1200米，让你更容易掌握距离与调整速度。

究竟是来到终点还是即将出发，换个方向就有不同答案。（陈映蓁摄）

随意散步也不错。建议以逆时针方向从停车场开始走，不到5分钟就会看到一个列出公园鸟类的说明牌，提醒你注意鸟啼和树枝上的身影。

公园里有至少22种鸟，从巽他啄木鸟（Sunda woodpecker）到褐喉食蜜鸟（brown-throated sunbird），从白胸翡翠（Halcyon smyrnensis／white-throated kingfisher）到半领翡翠（Todiramphus chloris／collared Kingfisher），每次散步都可能有新邂逅。

平日午休时间，几只白腹秧鸡（white-breasted waterhen）在池塘边缘觅食。（陈映蓁摄）

设施充裕空间感佳

没有任何邂逅也无所谓。走在宽敞的走道上，享受茂密的树荫，每一步都是一种身心灵的放松。

榜鹅公园的走道宽敞，两旁还有许多大树提供遮阴。（陈映蓁摄）

走着走着，你或许会发现榜鹅公园另一特色：座椅数量非常多，而且设计形形色色。

大树下的木凳，走道旁的有盖亭子，过去组屋楼下常见的圆桌和圆凳，让人想坐下来野餐的带桌木凳……走不到几步就有舒服的地方歇脚，绝不是所有小公园都会有的福利。

小亭子两旁都有座位，让人自在享受绿荫屋顶之下的凉意。（陈映蓁摄）

公园里还有游乐场、木球（woodball）和硬地滾球（Boccia) 的球场，以及可容纳数十人的健身区，让你更容易找到属于自己的运动空间。

榜鹅公园里的硬地滾球球场开放给公众使用。（陈映蓁摄）

疗治花园设计贴心

榜鹅公园还有一个亮点：“园中有园”。这里有个根据环境心理学原则而设计的疗治花园（Therapeutic Garden），能为各年龄层提供减压以及振奋精神的空间。

硬地滾球球场坐落在疗治花园内，球场旁有轮椅障碍比赛道（wheelchair obstacle course）以及包容性敏捷度训练道（inclusive agility course）。

前者在建造时咨询了新加坡残疾人体育理事会（Singapore Disability Sports Council），后者则适合做中风后，或是肌肉骨骼受伤后的复健。无论体能水平如何，应该都能在赛道上挑战自己，改善肌力、四肢控制能力及协调能力。

榜鹅公园的轮椅障碍比赛道（右）以及包容性敏捷度训练道（左），中间是特别为照护者而设的走道。（陈映蓁摄）

疗治花园里还有打坐区（meditation decks），扫描QR码即可聆听或下载公园局编制的疗治歌单“Mindful Melodies”（go.gov.sg/mindful-melodies），无法外出时也能上网聆听。

歌单里的鸟啼，再走几步也能听到“现场版”。走入穹顶式花架（dome trellis），就能听到一只只麻雀畅所欲言，也能看到麻雀在前后左右你追我逐。最能疗治我们的，或许一直都在身边。

疗治花园的穹顶式花架，爬藤里有许多活泼的麻雀。（陈映蓁摄）

征求回忆路线

曾经随处可见的圆桌和圆凳，现在每次看到都分外珍惜。（陈映蓁摄）

岛国拆建的速度让人措手不及，记忆中的街区或许渐渐被淡忘。《步出所料》欢迎你分享手绘地图与故事，告诉大家哪个街区让你忍不住放慢脚步。

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