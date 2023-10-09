英兰妮：新苏能在更多新领域携手共进

尽管全球经济环境的不确定性日益增加，我国总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮相信，新加坡和中国江苏省能够携手共进，在更多新领域保持高质量和前瞻性伙伴关系。

作为新加坡—江苏合作理事会（SJCC，简称新苏会）新方联合主席，英兰妮星期一（10月9日）在新加坡举行的新苏会第17次会议上说，双方经济关系在疫情期间表现出韧性，稳步向前发展。

英兰妮介绍，新苏2022年的贸易总额达到172亿美元（235亿新元），较2019年增长9%。江苏是新加坡投资最多的中国省份，截至去年累计投资额达294亿美元，新加坡去年也是江苏第二大外资来源国。

英兰妮在致辞中说，除了苏州工业园区和南京生态科技岛两个重点项目进展良好外，新加坡和江苏在科技创新、专业服务、人文交流等重点领域的合作不断深化。

她强调，新苏会是一个重要且有效的平台，能够促进双方建立富有成效的伙伴关系。

此次新苏会是疫情后首次恢复线下举办，由中共江苏省委书记信长星代替江苏省长许昆林担任苏方联合主席。这也是信长星今年1月调任江苏后，首次以江苏省委书记身份访问新加坡。

信长星致辞时也强调，在全球贸易需求不振的大背景下，新苏合作势头持续良好，但贸易投资成绩“来之不易”。今年1至8月双方贸易总额达到105.6亿美元，江苏实际利用新加坡外资10.9亿美元，在新加坡新增投资项目86个，协议投资额达10.6亿美元。

新苏双方在会议上共签署16项合作备忘录，包括15项涉及可持续发展、医疗保健、专业服务、数字化、交通与物流等领域的企业合作备忘录。新加坡与江苏省科技厅也续签了去年6月启动的新苏产业创新合作计划，鼓励双方企业在可持续发展和先进制造业等领域进行联合创新。

此外，我国2021年推出的《专业服务公司指南》也进行升级，加入新的可持续发展章节，包括了20多家提供可持续发展报告、咨询和设计服务的新加坡专业服务公司。

许宝琨：苏州工业园区

是新中友谊“定情信物”

新苏会旗舰项目、新中两国首个政府间合作项目苏州工业园区，将在明年迈入30周年。

我国人力部兼永续发展与环境部高级政务部长、新苏会新方联合副主席许宝琨医生形容，苏州工业园区的成果有目共睹，可说是新中友谊的“定情信物”。

苏州市长吴庆文在会上发言时，也提到中国国家主席习近平今年7月初在江苏考察时，对苏州工业园区给予了高度评价，并称赞这条路“走对了”。

许宝琨说，相信苏州工业园区将在全球气候变化挑战下，继续发挥重要的探路者作用，通过提升价值链、发展附加值更高的先进制造业，应对工业园区在越来越多的碳约束中面临的挑战。

许宝琨最后强调，新加坡和江苏的合作关系有着巨大的发展潜力，期待能将双方合作提升到“全方位”“高质量”和“前瞻性”的高度。