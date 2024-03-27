巴基斯坦自杀式袭击致六人死亡 含五名中国人

（白沙瓦综合讯）巴基斯坦西北部发生一起自杀式炸弹袭击，造成五名中国人和一名巴基斯坦人死亡。这是一周内针对中国在巴国利益的第三次重大袭击。

据法新社报道，当地武装分子星期二（3月26日）驾驶一辆装满炸药的汽车，在开普省撞向一支搭载中国人的车队，造成其中一辆汽车坠入喀喇昆仑公路的深谷。这支车队有12辆汽车，隶属于中国葛洲坝集团公司建设的达苏水电站项目。

中国驻巴基斯坦大使馆在一份声明中指出，此次爆炸是一起恐怖主义行为。2021年，一辆载着工程师前往达苏水电站建筑工地的汽车遭到炸弹袭击，造成13人死亡，包括九名中国工人。

截至目前，没有任何组织或个人声称对这两次袭击负责。2021年袭击发生后，达苏水电站工程停止了几个月。

据路透社报道，这是中国在巴基斯坦重要利益一周内遭遇的第三次重大袭击。该国西南部俾路支省图尔伯德市的海军基地星期一晚遭遇恐袭，俾路支省港口瓜达尔上周也遭遇恐袭。被中美英等国认定为恐怖组织的“俾路支解放军”，宣称对两起袭击负责。

达苏水电站与瓜达尔港均为中巴经济走廊的重要项目，中国总体投资多达650亿美元。彭博社称，由于巴基斯坦近年来经济不振，这些投资对该国至关重要。

巴基斯坦总理夏巴兹在达苏水电站项目遇袭后数小时赴中国驻巴使馆吊唁，称任何试图破坏巴中铁杆友谊的邪恶图谋都不会得逞。据巴基斯坦总理办公室消息人士透露，夏巴兹预计将于下周访问中国，这是他自2月大选后上任以来首次出访。

巴基斯坦军方的一份声明称，近来三起袭击旨在破坏巴基斯坦国内安全局势，并指责外国势力资助和教唆巴国境内的此类事件。