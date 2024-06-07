香港反修例运动五周年 终审法院两英国法官辞职

来临星期天（6月9日）将是香港反修例运动五周年。中国政府过去五年全面整顿香港，成功令香港局势平稳下来；但政治、社会与教育等领域也发生了巨大变化，近日终审法院更有两名英国法官辞职。

受访的香港时事评论员认为，近年香港有走向“一国一制”的趋势，建议北京公开保证恪守《中英联合和声明》及宣布将“一国两制”延长多50年，以恢复外国对香港的信心。

2019年2月13日，香港政府宣布启动修订《逃犯条例》，引起社会强烈不满，6月9日更出现大规模示威，揭开反修例运动的序幕。起初相对和平的游行，逐渐演变成警民暴力冲突，持续超过半年。

翌年6月30日，中国全国人大常委会通过《香港国安法》，过后又在2021年3月收紧香港选举制度，以配合落实“全面管治权”和”爱国者治港”的新管治模式。早前港府也通过《基本法》第23条立法。

期间，香港出现多波移民潮，数以十万计港人移居海外。多个港人组织由本周末起在全球不同城市发起集会及游行，表达对港府不满。

另外，在香港法院上周判处民主派初选47人案中14名不认罪的被告有罪后，来自英国的香港终审法院非常任法官郝廉思（Lawrence Collins）和岑耀信（Jonathan Sumption）表示，两人本周已提出请辞。

岑耀信表示，他将“在适当的时候”就辞职原因发表声明。郝廉思则提到是因为“香港政治局势”而请辞，但他仍然对香港终审法院及法官的独立性充满信心。

自2020年《香港国安法》生效至今，至少六位英、澳法官相继辞任或不再续任香港终院法官。郝廉思和岑耀信这次辞任后，香港终审法院仅剩八名非常任普通法地区法官。

香港司法机构周四（6月6日）发声明，确认两人已分别向行政长官提出请辞。特首李家超以及香港终审法院首席法官张举能先后发表声明，对郝廉思和岑耀信辞任表示遗憾。

对于郝廉思提及他因香港政治情况而辞任，李家超在声明中强调，香港市民享有的权利和自己“由《基本法》颁令实施至今天，没有改变，将来也不会改变”。他引述中国国家主席习近平的讲话，称“这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持”。

香港时事评论员、中国全国政协前港区委员刘梦熊接受《联合早报》访问时表示，2019年香港爆发反修例风波，造成社会动荡和撕裂，经济民生严重受挫。过去五年，北京当局先后实施《香港国安法》和香港《基本法》23立法，成效立竿见影，不仅止暴制乱，也逐渐推动香港实现“由乱到治”。

但刘梦熊指出，北京近年在整顿香港乱局的同时，也出现“污水与婴儿一并倒掉”的问题，损害香港的自由和法治，令香港走向“一国一制”化。他举例说，香港《基本法》规定香港保持原有的资本主义制度，但日前刚宣判的民主派47人案，多名被告未审先囚，被关押两年多，与香港普通法“无罪推定”原则背道而驰。

刘梦熊认为，近年国际社会认为香港距离原有制度有很大偏离，“一国两制”已变形走样。许多外资撤离香港，北京应该公开保证恪守《中英联合和声明》，以及宣布将“一国两制”延长多50年，以恢复外国信心。

他还说，许多港人也对香港失去信心，数以十万计的港人移居海外，“当局应该考虑特赦一些理性、和平的政治犯，释放善意，弥补社会撕裂。”