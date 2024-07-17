“特朗普2.0”时代或升级对华贸易战 分析：中美经贸将大幅脱钩

美国前总统特朗普星期一（7月15日）宣布，俄亥俄州参议员万斯将是他的竞选总统副手。如果“特朗普2.0”时代开启，将为中美关系注入更大不确定性。

特朗普曾扬言如果重返白宫，将对所有中国商品征收60％关税，而万斯也称“中国是美国最大威胁”。舆论因此预测这对共和党竞选组合11月一旦胜选，对中国发动新一轮贸易战或不可避免。

对于“特朗普2.0”时代可能日益逼近，本周引发中国舆论高度关注。

微信公众号“明叔杂谈”星期三（17日）发文，指特朗普是挑起中美博弈的“始作俑者”，如果11月他再次当选，肯定会对中国施加“极限压力”，为后续中美博弈创造筹码。这将导致中美关系在他就职后很短时间内“剧烈波动、急剧恶化”。

该文认为，美国在“特朗普2.0”时代最可能对中国下手的地方仍是经贸议题，2018年对中国发起的贸易战，将在2025年初进一步升级；中美走向“新冷战”和“全面脱钩”风险也将增加。尽管中美直接走向全面军事对抗风险不大，但美国大概率会继续在台湾问题上挑衅、刺激北京。

中国人民大学国际关系学院教授金灿荣也在微博撰文，研判“如果特朗普上台，肯定要整中国”。比较麻烦的是经贸关系，特朗普若简单粗暴对中国加征关税，“将对中美经贸关系造成致命打击”。

南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江接受《联合早报》采访时分析，特朗普和其幕僚、万斯等在对华经贸关系上观点立场趋同，如果重返白宫，“一定会跟中国加大贸易战，打压力度大概率会超过第一任期”。

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑受访时则研判，特朗普扬言对中国输美商品关税全面提升60％，但“一定做不到”。他指出，美国目前还未找到完全取代中国商品的替代源，加征关税势必加重通胀问题，严重损害美国中下层消费者购买力，还会承袭拜登政府对抗通胀不利的形象。

美国智库“美国行动论坛”估计，对中国商品征收60％的关税，将使美国家庭每年增加高达1950美元（2615新元）额外成本。

傅方剑认为，特朗普对华极限施压仍是为增加贸易谈判筹码，让中国购买更多美国农产品、能源等，改善两国贸易不平衡。他指出，中国近期已开始减少购买美国大豆等农产品，可能是在特朗普重返白宫前的布局，通过建立一定的需求量，作为未来与美国经贸谈判的“让步空间”。

李明江研判，特朗普可能不会延续拜登时代的“去风险化”政策，在经贸、投资、金融联系上将加快与中国“大幅度脱钩”的步伐，以加速产业重返美国。

受访学者认为，尽管拜登和特朗普都视中国为威胁，但特朗普更多从经济角度评估中国威胁，拜登，更多从地缘政治战略角度出发。

李明江研判，特朗普在遏制中国时不重视盟友关系，将提供中国修复与欧洲和其他亚太国家关系的机会，以及更多合作空间。

中国近年持续推动出口多元化，更重视中东、中亚等新兴市场，以应对贸易战的冲击。李明江分析，贸易战推动中国企业加速出海以规避关税；但产能转移海外对当前中国经济是雪上加霜，因需要大量投资生产，以改善就业和地方财政。

他预判，如果特朗普上台，贸易战升级，外商投资、本土企业撤离的现象也会加剧，对中国经济形成巨大挑战。中美关系并可能明显下滑，两国在亚太安全问题上的博弈也不会缓解。

特朗普在彭博商业周刊星期二（16日）发表的采访中，指台湾“应该支付美国防卫费用”，让外界质疑他保卫台湾的态度。

傅方剑认为，特朗普在台海两岸是“两头吃”，一方面要求台湾大幅增购武器并提高防务预算，另一方面会在经贸上要求北京让利，以换取美国减少对台军事支持。

李明江则认为，特朗普国安团队中不乏对华鹰派人士，不一定会同意把台湾当作打压中国的“地缘政治牌”。