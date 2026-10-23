前往香港出席亚太经济合作组织（APEC）财长会议的俄罗斯财政部副部长切贝斯科夫，在接受香港媒体访问时说，俄乌战争成为莫斯科加速执行“向东转”转型战略的契机，中俄贸易关系也因此节节上升，但不担心俄国经济会因此依赖中国。

切贝斯科夫（Ivan Chebeskov）星期三（10月21日）在接受香港《明报》访问时说：“我国经济自2022年起因西方制裁和贸易限制而经历巨大转型，贸易模式也发生自然转变。”

切贝斯科夫称，俄国对转型状况大感满意，并说：“这不仅限于俄罗斯，许多全球贸易都有改变，尤其是在能源产品及其他商品方面。”他也说，以上变化其一受惠者便是连续三年总额突破2000亿美元（2553亿新元）的中俄贸易关系。

切贝斯科夫也说，欧洲企业因应西方制裁出走，形同向中国企业“送礼”，并举例称，莫斯科街头于2022年前主要行走的是欧洲车，“但如今大多是中国制造的汽车，这不限于电动车，还有许多混能车和汽油车”。

对于有观点认为俄国经济会因此依赖中国，切贝斯科夫称并不担心，并说一来俄方出口对象不止中国，二来双方互相理解和尊重对方的政策要为本国人民利益着想。

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