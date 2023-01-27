印尼将提供优惠存款利率 吸引出口商外汇收入留境内

（雅加达路透电）印度尼西亚正在制订优惠措施，要吸引出口商将外汇收入留在境内。

印尼经济事务统筹部长艾尔朗加星期四（1月26日）宣布，印尼政府将为出口商提供“具有竞争力”的存款利率，以吸引他们将外汇收入留在印尼国内银行。

优惠利率最短存款期拟为三个月

他说：“我们须要使利率和新加坡比起来具有竞争力，这样外汇收入才不会流向新加坡。”

艾尔朗加没有进一步透露拟议利率的详情，以及何时会推出优惠利率，但他透露优惠利率的拟议最短存款期是三个月。

至于为何是至少三个月，他说，印尼需要一个缓冲期来应对风险，例如全球经济今年可能陷入衰退。“我们须要有足够的美元来为出入口提供资金。”

艾尔朗加说，政府将修订一项在2019年制定的条例，将新的优惠措施列入其中。该现行条例规定，天然资源出口商必须在印尼国内银行开设特别户头，以存放营收。

艾尔朗加早前透露要修改有关条例时曾说，除了对天然资源出口商的外汇收入户头设最低存款期，制造业出口商也可能须遵守同样的规定。当局也考虑为出口商的特别户头存款提供更具有吸引力的税务优惠。

印尼央行行长佩里星期三在一个银行业论坛上指出，由于印尼的外汇存款利率低，出口商将外汇收入存进印尼银行“仅两秒就把钱转到国外”。

他透露，央行计划推出新的货币政策工具，旨在为出口商的外汇存款提供更高的回报。这个将于下月推出的新工具允许指定银行，把出口商的外汇存款转给央行，由央行提供具有竞争力的存款利率。

印尼的主要出口包括棕榈油、煤炭、黄金、石油气、铁合金等。

国际贸易数据库OEC的数据显示，2020年，印尼出口总值达1780亿美元（约2335亿新元），是全球第28大出口国。

路透社日前报道，印尼去年的出口总值创新高，达约2912亿美元，这主要是因为乌克兰危机爆发后，煤炭和棕榈油等原产品的全球价格飙升。