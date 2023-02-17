物价回稳货币走强 印尼自去年7月以来首次暂停加息

（雅加达／马尼拉彭博电）随着印度尼西亚的物价回稳、货币走强，印尼中央银行宣布维持基准利率。这是印尼自去年7月以来首次暂停加息，也显示在一些东南亚国家，货币紧缩政策已接近尾声。

为了控制食品和燃料价格的飙涨，印尼央行自去年7月以来共加息了225个基点。不过，随着印尼经济近来显著好转，印尼央行星期四（1月16日）宣布将七天期逆回购利率维持在5.75％。

随着运输成本降低，以及政府加大在乡区的食品供应及分配，印尼今年1月的整体通胀率同比上升5.28％，是去年8月以来的最低。印尼央行行长佩里说，央行预测通胀率将在下半年回落到2％至4％的目标。

佩里认为，通过货币紧缩政策，印尼的通胀已有所趋缓，并认为目前的货币环境不会对经济复苏造成冲击。此外，印尼盾也是亚洲表现最好的货币，今年迄今的涨幅超过2.5％。

菲律宾将基准利率 再上调50个基点

除了印尼，马来西亚央行上个月也暂停加息，维持2.75％的隔夜政策利率。马国央行去年四次加息，共加息100个基点。

不过，仍有一些东南亚国家还在与通胀搏斗。通胀率已达14年高点的菲律宾，其央行星期四将基准利率再上调50个基点，隔夜借贷利率因此达6％。菲央行更暗示可能会进一步加息。

菲律宾央行评估了今年和明年的风险后，也将2023年的平均通胀率预测从4.5％上调至6.1％，2024年则从2.8％上调至3.1％。

菲央行行长梅达拉说：“货币委员会认为有必要采取强而有力的后续政策，以降低2024年超出通胀目标的风险。”

他补充说，收紧货币政策将可防止通胀预测进一步偏离目标。

菲律宾今年1月的消费价格指数上涨8.7％，创下14年来的新高。梅达拉认为央行可能进一步加息，并指3月的政策会议不太可能暂停加息。不过，他认为央行或许可在上半年结束紧缩政策。

为了控制通胀问题，菲央行自去年5月以来已加息400个基点。