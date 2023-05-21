学者：前进党若无法组织政府 泰国或再次政变

（曼谷讯）如果在泰国大选中赢得最多议席的前进党没能组建政府，泰国政治学者指出，该国可能爆发社会冲突，甚至可能发生另一场政变。

泰国国立发展管理学院（NIDA）政治和发展战略项目主任披猜星期六（5月20日）在脸书贴文说，前进党取得组建政府的合法性，党魁披塔取得选民支持，也获得国际社会认可，较其他首相候选人更有机会出任首相。

披猜说：“由前进党领导新政府，泰国政局将会稳定，民主将会取得发展，经济也能稳定增长，泰国将受其他国家高度尊重。”

不过，如果因为上议院不支持披塔任相，导致前进党无法组织政府，泰国社会将分裂，并将陷入动荡，经济因此将会衰退。

披猜认为，如果由拿下第二多议席的为泰党来组建新政府，并提名前首相达信幼女佩通坦为新首相，那上议院议员应该不会投票支持她。

为泰党可能无法将亲军方的公民力量党和泰国自豪党纳入联合政府，因为这会导致为泰党面临支持者“红衫军”的抵制。

泰国社会若在此陷入分裂与冲突，披猜推测军队就可能再次干政。

泰国素可泰开放大学政治讲师育他邦指出，前进党能否成功组建新政府，关键在于修改冒犯君主法。前进党目前在这个问题上进退两难。若它坚持修法，就难以获得上议院支持，若退一步则难以向支持者交代。

一名军方消息人士告诉《曼谷邮报》，即使前进党组建政府的努力遭受挫折，泰国也不太可能再次发生军人政变。“过去，在这种情况下，政变确实可能，但现在不太可能发生。不过，军方要如何在不发动政变情况下，维持社会秩序，还有待观察。”

泰国皇家陆军总司令那龙班早前已经表明，在他任职陆军总司令期间，军方不会发动政变。

至今，前进党已与七个亲民主政党组成政治联盟，在下议院500个席位当中占313席。

前进党星期五原本还将把赢得两个议席的勇敢国家发展党和赢得一个议席的新党拉入联盟，但因为出现抵制声浪，几个小时后又将它们剔除。

披塔需要国会上下两院至少376票（即750席的一半）才能出任首相，他还须争取多63票支持。

上议员颂德星期六称，正在尝试说服来自各行各业的50名无派系上议员支持披塔任相。

颂德说：“如果前进党表明不会修改冒犯君主法，我相信许多上议员会支持它。我们不得不看看他们星期一公布的执政联盟谅解备忘录有关这个课题的内容。”

据报道，目前已有20名上议员愿意考虑支持披塔任相。

法政与游行联合阵线星期天在脸书宣布，星期二将在国会大厦前举行集会，呼吁上议院不要违反选民在大选展现的意愿。