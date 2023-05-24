泰国看守首相巴育：会顺利过渡到新政府

（曼谷讯）泰国看守首相巴育星期二（5月23日）保证，看守政府将会顺利过渡到新政府，并补充说在这期间，政府将保持足够措施来支撑经济。

《曼谷邮报》的报道引述巴育的话说：“由于国家得向前发展，我们在等候新政府到来的同时，仍会继续努力照顾人民。”

巴育还敦促各方，不要制造可怕的政治局势使公众感到不安和恐慌。“请不要制造更多问题，我个人对任何一方都没有问题，而且我尊重民主过程。”

面对看守政府向新政府过渡期间人们对经济发展的担忧，巴育说，目前有足够措施来支持和推动泰国的经济增长。他指出，泰国财务状况良好，各方应该联手确保局势不会恶化。

泰上下两院7月选出新首相 新政府8月宣誓就职

泰国上下两院将在7月选出新首相，新政府预计8月宣誓就职。

在此次选举中拿下最多下议院议席的前进党，已同另外七个政党达成筹组联合政府的协议，而且所有成员党都表示支持前进党党魁披塔出任首相。

执政联盟目前在下议院500个议席中控制313席，但披塔仍需要国会上下两院至少376票（即750席的一半）支持才能出任首相，这意味着42岁的披塔能否成为泰国最年轻的首相，还差至少63票。

向来有话直说的参议员万差告诉《曼谷邮报》，目前绝大部分参议员还未决定是否支持披塔。他透露参议员虽然在上星期五（19日）就此交换了意见，但不能代表那是他们的最终立场。

披塔先前被指持有于2007年停止运营的广播公司iTV Plc的4万2000股，违反选举法；泰国选举法禁止候选人在登记参选议员时持有媒体公司的股份。

万差指出，此事已经交由相关机构处理，因此参议员在决定是否支持披塔时，应该不会将此事考虑在内。

参议员基蒂萨则表示，他不会为披塔投下支持票，因为他不认同前进党提出的修改冒犯君主法的主张。