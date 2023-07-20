【世界大解说】伊党丹州蓄势掀绿潮 巫统大势已去？

马来西亚六州选举将在8月12日举行，去年全国大选在东海岸掀起一片“绿潮”的伊斯兰党能否乘胜追击，往南扩大政治版图，渗透希望联盟执政的槟城、雪兰莪和森美兰？绿潮来势汹汹，马来选民民心思变，对巫统造成什么影响？

本期《世界大解说》采访团队深入伊斯兰党大本营吉兰丹，实地了解伊党何以在这里扎根，这股“绿潮”又会不会蓄势南下向希盟地盘逼近。我们也采访了吉兰丹巫统元老东古拉沙里和大选后遭巫统开除党籍的前卫生部长凯利，听他们分析巫统要如何挽回马来选民的心。

视频内容：

2:33 扎根吉兰丹半世纪 伊党何以屹立不倒

扎根吉兰丹半世纪 伊党何以屹立不倒 5:38 马来选民琵琶别抱 巫统恐全军覆没

马来选民琵琶别抱 巫统恐全军覆没 8:48 领导层更替后 伊党变激进？

领导层更替后 伊党变激进？ 12:10 伊党南下非无阻碍 经济恐成最大阻力

2022年全国大选 伊党东海岸掀“绿潮”

伊斯兰党在吉兰丹老树盘根，自1990年从国阵手中重夺州政权后执政至今，已长达33年。上届州选，伊党夺下45州议席中的37席，以绝大优势执政，余下8席则由巫统拿下。2022年全国大选，伊党虽在国盟旗帜下参选，却独自横扫吉兰丹和登嘉楼的所有国会议席，在吉打拿下15席中的9席，在全国222个议席中总共赢得49个议席，成为各政党中的“最大赢家”。

国盟旗下的伊斯兰党在2022年的全国大选中赢下222国席中的49席，成为各政党的“最大赢家”。（海峡时报）

在东北海岸成功掀起“绿潮”，伊斯兰党在来临州选蓄势待发，矢言南下拓展政治版图。在六州州议会解散前，执政的希望联盟和在野阵营国民联盟各握三州州政权，西海岸槟城、雪兰莪和森美兰由希盟掌权；东海岸吉打、吉兰丹与登嘉楼则是国盟的地盘。

马来西亚理科大学政治学系教授阿末法勿兹博士接受《世界大解说》采访时说，伊党南下进攻希盟地盘有一定的胜算，尤其是在马来选民占多数的选区。他列举两大原因——一、马来选民质疑马来人的权利未受到希盟或团结政府的保护，产生不满的情绪；二、马来西亚的经济情况自团结政府执政以来，未有太多的改善，令吉也持续贬值。

“选民很有可能因为这些原因而以选票‘抗议’，表达对现任政府的不满，希盟和国阵会因此流失选票。”

马来西亚理科大学社科院政治学助理教授阿兹米尔博士则说，上届大选有过半的马来选民把票投给国盟，这次的州选国盟和伊党或也会吸纳更多马来选票。

图/林玲莉

“年轻穆斯林对宗教更加虔诚、巫统主席阿末扎希深陷贪腐风波，这些都造成国盟和伊党在上届大选收获更多马来选票。来临的州选也有可能出现同样的趋势。”

马来选民民心思变，连巫统元老也在上届全国大选爆冷败给伊党候选人。在吉兰丹话望生国会选区保持了48年不败纪录的老东姑拉沙里，遭伊党候选人拉下马，痛失老巢。传闻指巫统拱他出征，挽留马来选民的心。他接受《联合早报》吉隆坡特派员萧郡瑜专访时说，巫统或需要新的领导和方向来吸引年轻人。

“党要有能够吸引年轻人的新方向，鼓励他们去设想他们要专注的斗争，甚至激发年轻人去接近巫统现阶段在制定的斗争。”

巫统元老东姑拉沙里接受《联合早报》专访时说，巫统要有新的领导和方向才能吸引年轻选民。（视频截图）

伊党丹州深入民心 宗教场所建立政治影响力

吉兰丹的180万人口当中，近97%的人口为马来族，华族仅占不到3%。伊党在丹州的基层势力深厚，且擅长利用宗教场所和活动在潜移默化下建立政治影响力，其他政党无法与其抗衡。

图/林玲莉

阿兹米尔博士指出，伊党自1990年重夺州政权后，意识到要以现代正当的方式来运作，做好规划及外联工作，才能吸引选民，保住吉兰丹。

“伊党在外联工作方面非常出色。他们与外州选民保持联系，举办各种见面会，展现对选民的关心，以至于外州选民即时在外工作，回来投票时也会投给伊党。”

不过，他强调，伊党若要进入槟城或雪兰莪的半城乡选区，就必须超越民族与宗教情绪，专注于民生问题。

“民族与宗教情绪在吉兰丹或是登嘉楼可能是种有效的政治手段。不过，城市地区的选民会更关注民生问题，如经济、物价和就业机会。伊党得提出具体的政策来改善民生问题。”

《世界大解说》采访团队也在吉兰丹实地走访街头，对当地民情与选民情绪有了不一样的认知。一起透过我们的镜头，听听丹州居民怎么说。