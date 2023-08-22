为泰党获10党支持 8月22日选首相胜算提高

（曼谷综合电）为泰党正式宣布获得另外10个政党支持，包括亲军方政党，这让为泰党首相候选人星期二在国会表决中闯关提高了胜算。不过为泰党坚持与昔日政敌联手组建“和解政府”，引发多方不满，党魁崇南承诺辞职负责。

崇南星期一（8月21日）与另外10党代表在国会外召开记者会宣布共组政府，其中包括看守首相巴育原本领导的泰国人团结建国党（简称泰建国党）和看守副首相巴维领导的公民力量党。

另外八个加盟的政党是泰国发展党（Chartthaipattana）、泰国民族党（Prachachat）、泰团结力量党（Pheu Thai Ruam Palang）、勇敢国家发展党（Chartpattanakla）、泰国自由党（Seri Ruam Thai）、新社会力量党（Plung Sungkom Mai）、泰自豪党（Bhumjaithai）和泰国地方党（Thongtee Thai Party）。

联盟成员根据所获议席，对内阁职务进行了分配。为泰党将获分八个部长职位（包括首相公署部）和九个副部长职位；泰自豪党获分四个部长和四个副部长；公民力量党和泰建国党各得两个部长和两个副部长；泰国发展党和泰国民族党各得一个部长职。

这个11党联盟让为泰党在下议院掌握314席，占下议院500席中的62.8%。

为泰党首相候选人社德他要在星期二（22日）的国会表决中获推举为首相，须获得上下两院749名议员中过半数（375）人支持。不过有了亲军方政党加盟，要争取多61名军方委任的上议员支持，相信困难不大。

为泰党与军人合作 红杉军领袖卸任议员退党

主打民主牌的为泰党，与当年推翻为泰党政府的军人合作，令许多支持者失望。红衫军知名领袖纳塔乌特（Nattawut Saikuar）为此于星期一宣布卸下“为泰党家庭”项目主任一职；清迈的为泰党议员泰萨尼（Thassanee Buranupakorn）也在同天宣布退党。

据《民族报》报道，泰萨尼说她理解为泰党别无选择，必须与泰建国党和公民力量党合作，所以她只好选择辞职。

党魁崇南承诺会修宪使制度更民主 但不修王室相关法律

党魁崇南星期一在记者会上也辩护说：“如果不让他们加盟，我们肯定无法组建一个以为泰党为首的政府。”他也承诺，联盟政府会按计划修改宪法使制度“更民主”，但不会修改同王室有关的法律。

崇南也表明会遵守选前承诺。“我不是说不辞职。一旦我在为泰党的使命完成……内阁名单提呈给王室御准后，我就会正式宣布辞职。”

崇南在竞选期间多次誓言不与泰建国党和公民力量党共组政府，否则就辞去党魁职。

泰国国会将于星期二上午10时（新加坡时间上午11时）召开两院联席会议。议员在五个小时的辩论后，预计从下午3时开始投选新首相，5时30分结束。届时估计会有民众集会抗议，为保安全，泰国警方已下令国会50公尺范围内不得举行集会直至星期四（24日）。