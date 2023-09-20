印尼镍储量料在15年内耗尽

（雅加达综合讯）由于镍矿冶炼设施的需求增加及镍产品年产量高，印度尼西亚已探明的镍储量可能会在15年内耗尽。

《雅加达邮报》报道，印尼能源与矿产资源部长阿里芬指出，印尼的镍（nickel）矿总储量为223亿吨，其中探明储量和估计储量分别为53亿吨和170亿吨。如果不谨慎开采，不到20年这些资源就会消耗殆尽。

专家：情况或比预期更糟

不过，专家认为，情况可能会比预期的更糟，因为印尼矿石中镍的确切含量，远低于政府提供的数据。

印尼万自立银行分析师阿末说：“镍矿石不是仅含镍。一吨镍矿石可能只含1.5%至3%的镍金属。”

美国地质调查局的数据则显示，印尼的镍储量总计有2100万吨，去年印尼生产了160万吨镍，比前一年增长了50%以上。印尼研究所研究员普图认为，这个数据提醒着印尼，应开始更谨慎地开采自然资源。

阿里芬指出，为延长镍矿开采，当局会继续吸引更多投资勘探镍矿，并推动发展电动汽车电池的回收再利用设施。

镍是电动车电池的关键元素之一，印尼政府近年来一直积极发展电动汽车和电池行业。

印尼工商会：应与他国合作 实现汽车电池制造业梦想

不过，印尼工商会指出，印尼的电动汽车电池制造业不应仅依赖国内矿产储备，而应寻找更多的矿产资源，并呼吁政府与矿产资源丰富的阿根廷、秘鲁和智利合作，共同实现电动汽车电池制造业的梦想。

《雅加达环球报》报道，印尼工商会副协调员辛达日前出席在雅加达举行的印尼—拉丁美洲和加勒比海地区商业论坛时对记者说：“我们可以进口这些国家的关键矿物来增加我们的供应……尤其考虑到（上述国家）拥有资源但没有工厂。这将能让印尼保存我们的关键矿产储量，并以更谨慎、更环保和更持久的方式勘探国内的自然资源储备。”