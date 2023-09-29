东帝汶总统：从未与中国讨论过军事合作

（悉尼路透电）东帝汶总统拉莫斯—奥尔塔说，东帝汶从未与中国讨论过军事合作，并强调东帝汶不会成为周边邻国的安全隐忧。

拉莫斯—奥尔塔接受路透社电访时，针对东帝汶总理古斯芒上周与中国国家主席习近平签署的一项全面战略框架协议表明，东帝汶和中国“从未讨论军事合作事项，一次都没有，中方也从未提及这项议题”。

习近平上星期六（9月23日）会见赴华出席第19届亚洲运动会开幕式的古斯芒。两国领导人共同宣布，把中国和东帝汶关系提升为全面战略伙伴关系。

中国官方媒体当天报道，中国与东帝汶达成的协议也涵盖军事交流，一些澳大利亚政界人士对此表示担忧。东帝汶位于澳洲西北约700公里。

拉莫斯—奥尔塔强调，东帝汶不会成为麻烦制造者，也不会将危及亚细安保持中立与和平安全政策的外国元素引入东帝汶。

他直言：“印度尼西亚和澳洲，还有离我们最近的新加坡和马来西亚可以高枕无忧，东帝汶不会成为一个麻烦制造者，不会带来安全问题。”

亚细安原则上接受东帝汶成为第11个成员国，已正式授予它观察国身份，并允许东帝汶参加所有的亚细安会议，包括亚细安峰会全体会议。东帝汶的目标是2025年正式加盟亚细安，并降低东帝汶的贫穷率。

中国东帝汶关系引澳洲担忧

日益强势独断的中国正努力与澳洲周边的发展中国家建立安全关系，这给堪培拉敲响了警钟。

澳洲国防部长马尔斯星期四（28日）宣布对军队展开大规模重组，包括重点发展新的远程打击能力，以维护印度太平洋地区的和平、安全与繁荣。

拉莫斯—奥尔塔说，东帝汶目前只同澳洲有广泛的安全合作，其中堪培拉为东帝汶提供军事和警务顾问以及巡逻艇；澳洲也是东帝汶最大的援助国。他透露，中国的支持主要集中在基础设施、金融、农业和卫生领域。

东帝汶与中国签署的全面战略框架协议，内容涵盖农业和基础建设方面的发展合作。这项协议同时为东帝汶争取资助，包括来自中国政府和商界的贷款。

拉莫斯—奥尔塔说：“目前我们并没有从中国获得任何贷款。未来我们或许会向中国贷款……但我们绝对不会接受任何难以应对、不可持续、利息过高的贷款。”