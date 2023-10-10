安华周五公布预算案及重大政策框架

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相及财政部长安华星期五提呈2024年度财政预算案时，将公布与“昌明经济”方针、国家能源转型路线图和2030年新工业大蓝图有关的政策框架和实施细节。

安华将在星期五（10月13日）下午4时向国会下议院提呈的财政预算案，也是团结政府今年所提呈的第二份预算案。安华领导的团结政府去年11月上台后，他今年2月24日首次在国会提呈2023年度财政预算案，因为前国盟政府去年10月提呈的预算案尚未获国会辩论通过，国会便解散举行大选。

安华星期二（10日）告诉国会，他将宣布一些改革，包括在投资、贸易及工业部成立“投资及贸易行动协调委员会”，研究更进一步减少官僚程序，以确保外国直接投资和国内投资的承诺得以落实。

安华：改革将加强外资信心

他说：“这些改革将让外国投资者对团结政府在昌明经济方针、国家能源转型路线图和2030年新工业大蓝图所指明的方向和经济政策有信心。政府将在这次预算案提出更清晰的政策框架，并按计划逐步执行。”

安华强调，明确的经济与投资政策，有助提振币值近来不断下滑的令吉。他预计令吉的表现将在今年底有所改善。

安华透露，他星期一（9日）与国家银行总裁阿都拉昔商讨令吉疲软等问题。阿都拉昔告诉安华，最新数据显示，令吉的表现正朝更令人信服的方向发展。

安华指出，令吉贬值是因为美国联邦储备局升息，与马国经济状况无关。事实上，马国持续收获投资，通货膨胀率和失业率也有所下降。

令吉兑美元汇率近期持续走低，令吉9月27日的汇率一度贬至4.7397令吉兑1美元，写下今年以来的新低。今年迄今，令吉兑美元的跌幅已超过7％。

采用去美元化措施 应对令吉贬值

安华说，政府加强国内经济，采用在国际贸易上以本币结算的去美元化措施，是政府应对令吉贬值的做法。

马国国家银行正在研究如何加强去美元化措施，让马国与其他国家的双边贸易更多地以本币结算，进一步减少依赖美元。

安华透露，马国与中国、印度尼西亚和泰国多次协商并达成共识，与这些国家的贸易已经开始以本币结算。

他说：“我们成功在印尼、泰国和中国使用本币交易。不过，并非所有国家都这么做。我因此建议进一步去美元化。”

安华数十年来主张减少依赖美元。他1990年代首次担任财政部长时，曾提出成立亚洲货币基金，以削弱美元对全球的支配。不过，当时美元十分强势，因此这个构想过后没有下文。

安华今年3月底在中国海南岛出席博鳌论坛时重提亚洲货币基金，并指中国领导人也欢迎这方面的讨论。