马国交通部已向安华提交重启新隆高铁提案

（吉隆坡综合讯）马来西亚交通部已向首相安华提交重启新隆高铁项目的提案，预计会在几个月内提呈内阁寻求通过。

马国《商业时报》报道，摩根大通在星期四（7月11日）发布的首届“摩根大通马来西亚+论坛”的总结报告中说，这个消息是交通部长陆兆福告诉他们的。

陆兆福今年5月曾表明，只有在获得内阁批准后，马国才会开始和新加坡讨论重启新隆高铁项目的问题。新加坡交通部长兼财政部第二部长徐芳达上个星期二（2日）在国会答复相关询问时说，新加坡愿意和马国讨论此事，但至今未收到马国的新提案。

摩根大通在总结报告中也说，新隆高铁项目若重启，会由私人机构主导，预计马国财团会获得在马国的分包工程。

马国高铁机构（MyHSR Corp）今年4月已完成评估七个财团提交的新隆高铁概念计划书，并已圈定有潜力的财团。《新海峡时报》当时报道，当局意属三个财团，分别是杨忠礼建筑—SIPP铁道财团、马资源—怡保建筑—成功铁路—马来亚铁道财团（MRCB-IJM-BRail-KTMB），以及中国铁建领导的中国财团。其中，SIPP铁道是和马国元首苏丹依布拉欣有关联的公司。

报道还引述消息人士说，新隆高铁项目成本可能减至700亿令吉（约201亿新元），比原本估算的1100亿令吉减少30%至35%。

新隆高铁协议于2016年签订，原本计划2018年动工、2026年底开始运营。按当时的计划，全长350公里的新隆高铁通车后，从新加坡到吉隆坡的车程时间可以大幅缩短至90分钟。

不过，马国2018年大选出现首次政权轮替，之后数年政权又几经更迭，导致新隆高铁项目一再展延，最终在2021年1月1日终止，马国政府还为此赔偿新加坡超过1亿新元。

安华领导的团结政府2022年11月上台后，提出重新探讨新隆高铁项目，但强调须由私人领域投资，而不是政府资助。马国高铁机构随后在去年7月发出信息征询书（Request for Information），邀请国内外的私人企业以公私合作模式对新隆高铁项目提出建议，为重启这个大型基建项目铺路。