普拉博沃承诺与俄罗斯保持关系

（雅加达／莫斯科综合电）印度尼西亚候任总统普拉博沃访问莫斯科，他表明出任总统后印尼会与“好朋友”俄罗斯保持关系，同时希望印俄在防务、能源和教育领域有更多合作。

现任国防部长普拉博沃将于10月从佐科手中接过领导棒子，成为印尼新任总统。他正在展开欧洲之行，周三（7月31日）在莫斯科会见了俄罗斯总统普京。

根据印尼国防部发布的文告，普拉博沃在会面中说：“我们视俄罗斯为好朋友，我希望继续保持和强化这个关系。”

普拉博沃也说，这是他四年来第四次访问俄罗斯，但是第一次到克里姆林宫作客。

据塔斯社报道，普京称普拉博沃为俄罗斯的老朋友。

普拉博沃在去年的香格里拉对话呼吁俄罗斯和乌克兰停止敌对行动，并立即展开和平谈判。他提出的几点建议包括就地停火，双方各从前线后撤15公里，并设立非军事地带等，但没有得到积极响应，还被时任乌克兰防长评为“是俄罗斯的计划，而不是印尼的计划”。

普拉博沃周三也告诉普京，他有意送印尼学生到俄罗斯深造。

“如果可以，我们希望把我们的儿女送到俄罗斯的大学接受高等教育，尤其是医学和工程学领域，我计划为这一奖学金计划分配专项预算。”

另据《雅加达环球报》报道，普拉博沃告诉普京，他与俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）讨论了开启核能合作的可能性。

普京没有特别提到核能合作，但说俄罗斯准备增加输往印尼的农产品，并对印尼能源、交通和基础设施开展投资项目。

印尼有三个用于研究的核反应堆。印尼要在2060年实现净零排放，因此希望转向核电。印尼经济事务统筹部长艾尔朗加两个月前访问莫斯科，邀请Rosatom协助印尼开发可再生能源。

普京表示期待印尼与欧亚经济联盟达成自由贸易协定，为推进经贸关系起到积极和实质的作用。

印尼2022年12月与俄罗斯主导的欧亚经济联盟开启自贸谈判，目前已进入第五轮。欧亚经济联盟的成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚。

两人还将于当地时间周四举行闭门早餐会，更深入讨论各种课题，探索合作机会。