分析：出访不同阵营国家 普拉博沃欧洲行释放自主外交信号

一趟欧洲行，印度尼西亚候任总统普拉博沃一口气访问了法国、塞尔维亚、土耳其和俄罗斯。分析指普拉博沃向美国释放了印尼自主、不结盟的外交政策，各国领导人也开始欢迎这位候任总统。

印尼总统选举结果3月底宣布后，胜选的普拉博沃便陆续出访东亚、东南亚、中东及欧洲，外事日程毫不懈怠。

复旦大学中国与周边国家关系研究中心副研究员、新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员薛松接受《联合早报》访问时说，普拉博沃的连串出访意在为新政府构建更外向、积极进取的对外政策。

薛松指出，现任总统佐科的对外政策被指过于务实主义，导致印尼作为地区大国及中等强国的潜力未能充分发挥，在国际舞台上主动性不足。

“普拉博沃将在坚守独立、积极的印尼对外政策基本原则的同时，更侧重于展现印尼的积极姿态，以提升印尼的国际形象，增强在全球热点问题中的参与度和影响力。”

印尼正在兴建新都及推动下游产业，普拉博沃就任后也将推动免费午餐等庞大计划，这都须要突破国家财政预算的限制，以及依赖引进国外资本和先进技术。薛松说，普拉博沃这几次出访，旨在就任前便与相关国家建立联系，以期就任后能迅速启动并推进各项合作。

尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员、印尼研究项目兼任主任刘敏丽指出，普拉博沃频密出访，反映了他乐于扮演更大的国际角色，并且对几次竞逐总统后终于如愿以偿感到兴奋。

她说，这未必说明普拉博沃已实际上开始行使总统职责，但足以说明世界各国领袖已经视他为即将上任的总统，并对他表示欢迎。

纵观历任印尼总统，没有任何一位在就任前便如此频密出访。刘敏丽说，原因之一是历任总统不像普拉博沃有长达半年的候任期，加上他担任防长期间已习惯紧凑的日程，也乐于与外国伙伴见面，促成了他还未上任就活跃于外事的现象。普拉博沃会见的许多外国领导人是他之前就认识或熟悉的。

刘敏丽也说，亚细安核心地位不太可能因为普拉博沃更积极开拓这个东南亚最大国的外交空间而削弱，因为印尼明白，亚细安若软弱无力，印尼的影响力也就毫无意义。

此外，从普拉博沃选择出访的目的地，也反映出印尼将继续奉行自主活跃的外交理念。尤其在访问俄罗斯期间，普拉博沃称俄罗斯总统普京为好朋友，并提到要增进俄印关系。

刘敏丽说：“结合普拉博沃与中国的密切关系，这向美国和它的盟友释放了信号，即普拉博沃政府在对外政策上会独立自主，不向任何单一大国靠拢。这也符合他的前任所做的，先顾及印尼的国家利益，并在地缘政治上与广泛的伙伴合作。”

薛松指出，普拉博沃访问不同安全阵营的国家，例如俄罗斯和均为北约成员的法国与土耳其，展示了印尼外交的灵活。但她注意到，普拉博沃出访的某些国家，如塞尔维亚，与印尼在务实合作或经贸往来方面没有太紧密联系，访问中也没有提到具体合作，这使访问的具体目标较模糊。