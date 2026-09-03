印度尼西亚宣布，林业部已将两名中国公民列为在北苏拉威西省博朗·蒙贡多（Bolaang Mongondow）翁卡河有限生产林区非法采金的嫌疑人。

印尼安塔拉通讯社报道，林业执法局局长阿里（Ali Bahri）星期三（9月2日）在雅加达发表声明证实，在调查人员确定了CXY和XXL在非法采金活动中的角色后，于8月28日把他们列为嫌疑人。

阿里说：“调查人员正在展开调查，以确定各方的角色。我们将加强与森林管理单位和相关机构的合作，保护森林免受非法采矿的侵害。”

调查人员发现，XXL担任现场主管，而CXY涉嫌协调非法采矿活动。一名数码取证专家还追踪到通过CXY名下账户进行的资金转移。这些转移相信是用于支付工人工资、租赁设备以及购买黄金加工材料。

阿里说，案件调查始于2026年7月10日，当时第一森林管理单位在博朗·蒙贡多以及北博朗·蒙贡多开展了一次森林安全行动。执法人员发现了黄金加工池和相关采矿设备。

由于CXY未能出示有效的采矿许可证，执法人员在现场将其拘留。进一步调查导致XXL于7月18日在同一地点被捕。

两名嫌疑人面临最长10年监禁和最高75亿印尼盾（53万8690新元）的罚款。

林业执法总局局长德维（Dwi Januanto Nugroho）指出，在森林地区非法采矿不仅破坏森林和环境，还侵占了本可造福社区和国家的土地。