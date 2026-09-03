（雅加达综合讯）俄罗斯总统普京盛赞印度尼西亚是俄罗斯在亚太地区的核心伙伴，也是在亚细安框架内“值得信赖的朋友”；印尼总统普拉博沃则建议印俄在《印尼—欧亚经济联盟自由贸易协定》生效后的三年内将双边贸易额翻倍。

据安塔拉通讯社和时代网（Tempo）报道，普京星期四（9月3日）在远东城市符拉迪沃斯托克会见到访的普拉博沃。普京说，两国多年来保持友好关系，并持续发展包括贸易伙伴关系在内的双边合作，去年两国贸易额更是增长了12%。

普京说：“我们希望与印尼在农业、造船、数码技术以及核能等领域深化伙伴关系。”

这是普拉博沃就任总统以来第四次访问俄罗斯，他以特邀嘉宾身份参加第11届东方经济论坛。东方经济论坛是俄罗斯加强与亚太区国家经济合作的平台，合作领域涵盖贸易、投资及能源等。

普拉博沃对早前因国内问题未能出席俄罗斯—亚细安峰会向普京表示歉意，并表明此次访问旨在“还债”和深化双边经济与战略合作。

普拉博沃在论坛发言时说，印尼与俄罗斯应设立明确目标，在《印尼—欧亚经济联盟自贸协定》生效后的首次审查期内，将两国的双边贸易额翻倍。

普拉博沃分析指出，两国在不同领域拥有独特优势：印尼能提供棕榈油、咖啡、水产品、橡胶、纺织品及消费品，并拥有庞大的年轻劳动力；俄罗斯则在小麦、化肥、能源、科学与工程技术领域具备深厚实力。

他说：“一方的优势正好能满足另一方的需求，这构成公平与可持续贸易的基础。”

印尼与欧亚经济联盟去年底签署自贸协定，协定将于明年初生效。

印尼能源与矿产资源部长巴赫里尔也随团出访，寻求加强印俄在能源投资与保障印尼长期能源安全方面的战略合作。