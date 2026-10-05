（雅加达综合讯）印度尼西亚总统普拉博沃星期一（10月5日）在国民军建军81周年纪念活动上，要求全军即使在和平时期也须加强训练，并警告各类非传统威胁正冲击国家主权与经济安全，军方必须提高警惕，应对包括经济战与虚假信息在内的非传统安全威胁。

据《雅加达邮报》报道，普拉博沃致辞时说，印尼面对的威胁“已不再局限于物理攻击”。印尼如今正受到猖獗虚假信息的攻击，目的是损害国家经济；此外，还有身份不明的团体把印尼资源走私出境。

“自然资源盗采和走私是对我们主权的威胁，毒品走私则威胁我们的生存。”

“我们的武装部队必须适应这些变化。学习、学习、再学习；训练、训练、再训练。我们必须利用和平时期，为应对各种威胁做好准备，包括最糟糕的情况。”

普拉博沃长期对非法开采自然资源，以及资源以不公平价格销往海外表示担忧。此前有报告称，印尼数十年来因欺诈贸易行为累计损失高达9080亿美元（约1.163万亿新元）。

普拉博沃也重申，雅加达无意干扰任何国家，但也希望其他国家同样不要干涉印尼。

“我们热爱和平……我们尊重所有国家和大国。我们不希望受到干扰。我们要保护自己的人民、土地和财富，让我们的人民过上富足生活。”

与此同时，印尼进一步扩大军事部署。普拉博沃当天为六个新陆军军区主持启用仪式，使全国军区总数增至27个。

印尼政府计划到2029年在全国38个省都设立军区，以加强区域防卫、指挥调度及对安全局势的反应能力。

普拉博沃同时推动武器采购和军事现代化。他曾指出，印尼国防开支长期仅约占国内生产总值0.9%，低于不少亚细安国家。