五名马来西亚公民上周末（10月10日）企图走私约5公斤可卡因进入日本而在东京羽田机场被捕后，马国警方正联系日本政府，以查明嫌犯如何通关吉隆坡国际机场的安全检查。

据《东方日报》报道，内政部长赛夫丁星期二（13日）在记者会受询时说，内政部已指示武吉阿曼警察总部毒品罪案调查组部总监胡申联系日方索取详情，以掌握事件来龙去脉。

赛夫丁说：“我们需要准确的资讯，尤其是这批人据称从吉隆坡国际机场出境，为何能通过安检，直到抵达日本接受海关检查时，才被揭发涉嫌藏毒。”

赛夫丁说，待取得完整资料后，他将向媒体公布最新进展。

他强调，内政部与交通部联合推行的17项机场安保改进措施不会因此事中断。

赛夫丁指出，相关安保措施正按计划分阶段落实，首阶段主要针对高风险航线加强旅客筛查，包括实施百分百全身与随身行李安检。他说，东京并非首批高风险目的地名单。

赛夫丁说，当局也曾以类似方式跟进一名马国副机师在老挝机场被捕的案件。这名副机师涉嫌利用一架从马国租用的私人飞机运毒，但毒品并非源自马国而是来自老挝。

他说，当局将在取得完整资讯后，进一步交代这起案件的调查进展。

此外，马国边境管制及保护机构总监苏海里星期二接受《大都会日报》专访时说，民众应该提高警惕，不要接受不明人士突然要求帮忙携带物品过海关的要求，也提防社媒的“免费旅游”广告，以免遭贩毒团伙利用而沦为毒骡。

苏海里提醒：“如果突然有人要求帮忙携带物品或行李出入境，请立即向执法人员求助及举报，避免触法。”

据日本媒体报道，四男一女等五名马国公民上周末搭乘航班从吉隆坡国际机场飞往东京。他们从羽田机场入境时，执法人员发现其中一名嫌犯的鞋底异常厚实，结果从他们的鞋底搜出市价1亿2000万日元（约97万1100新元）的五公斤可卡因。

其中一名嫌犯供称，有人在即时通信应用Telegram，以8000令吉（约2500新元）酬劳要他将毒品带出国。对方也提供了一双鞋子让他藏匿毒品。

五名嫌犯中的四名男嫌犯在当局盘问时承认运毒，另一名25岁女子则否认涉案。