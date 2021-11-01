聚焦本地第一代女艺术家 谷歌涂鸦今天向张荔英致敬 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄向京 发布 / 2021年11月1日 5:00 AM 谷歌涂鸦网站首页今天向新加坡第一代艺术家张荔英致敬。（谷歌提供） 字体大小: 小 中 大 谷歌涂鸦（Google Doodle）今天向新加坡第一代艺术家张荔英（1906年—1993年）致敬，这也是它第一次纪念新加坡女艺术家。张荔英以油画的艺术成就闻名，被认为是新加坡艺术、南洋画风艺术运动开拓者之一。她1906年生于中国浙江，留学巴黎与纽约，曾就读巴黎科拉罗西学院和比娄学院。1930年，张荔英的两幅油画入选巴黎常年秋季沙龙展，声名鹊起。沙龙展以展示20世纪创新绘画知名，毕卡索、马蒂斯、塞尚等都展过。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 艺术 谷歌 巴黎 艺术家 东南亚 马蒂斯 油画 文化 创新 欧洲 新闻 亚洲 新加坡艺术 南洋 纽约 张荔英 收藏 遗产 Google 新加坡国家美术馆 绘画 沙龙 留学 谷歌涂鸦 全球 黄向京 艺术展 生于中国 福禄寿大厦有确诊 公众诉：绕圈才到多多旺地 推行厨余回收 红山熟食中心飘臭味食客跑