聚焦本地第一代女艺术家 谷歌涂鸦今天向张荔英致敬

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来自 / 联合早报

文 /
黄向京

发布 / 2021年11月1日 5:00 AM

谷歌涂鸦网站首页今天向新加坡第一代艺术家张荔英致敬。（谷歌提供）
谷歌涂鸦网站首页今天向新加坡第一代艺术家张荔英致敬。（谷歌提供）

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谷歌涂鸦（Google Doodle）今天向新加坡第一代艺术家张荔英（1906年—1993年）致敬，这也是它第一次纪念新加坡女艺术家。

张荔英以油画的艺术成就闻名，被认为是新加坡艺术、南洋画风艺术运动开拓者之一。她1906年生于中国浙江，留学巴黎与纽约，曾就读巴黎科拉罗西学院和比娄学院。1930年，张荔英的两幅油画入选巴黎常年秋季沙龙展，声名鹊起。沙龙展以展示20世纪创新绘画知名，毕卡索、马蒂斯、塞尚等都展过。

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