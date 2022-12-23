首十个月创十年新高 疫下典当额逾53亿

今年首十个月的典当总额写下过去十年同期新高，达53亿8000多万元，业者指出典当需求今年增高的三大理由：通货膨胀、开支增加、金价走高。

根据国家统计局的数据，本地全年典当额从2014年到疫情暴发前的2019年间每年呈涨势，从2014年的52亿7000多万元到2019年的57亿8000多万元。2020年遭疫情冲击，典当额滑落至54亿5000多万元，去年则回升至59亿4800多万元。今年而言，单单首十个月总额就达53亿8000多万元，记者对照过去10年来的同期数据，发现今年的数额已刷新纪录。数据也显示，本地今年首十个月的典当累计人次为325万，是疫情前的89%。

当商公会会长何谦诚受访时说，年末属佳节消费与旅游旺季，一般而言典当量也比其他月份高，因此今年全年典当额也很可能会突破60亿万元，成为十年来最高。

据他分析，典当量今年持续增加主要原因有三。

通膨、利率走高

通胀率居高不下，外加地缘政治的不确定性，导致百物价格上涨。方圆当执行董事姚丽真相信，通胀稍微增加了人们对现金的额外需求，有更多人或需更多资金周转，典当可补助消费的增加。

何谦诚说，三年疫情对供应链造成的影响还未结束，俄乌战争持续，种种因素将物价持续推高，然而人们的薪资却未同步跟上通胀的脚步，以致有感手头越来越吃紧。

“人们总难免有些突来的开支，而向银行借贷不仅要偿还的利息很高，门槛高和条件也很多。相比之下，当铺的利息并没有变，利率固定在约1.5%。”

开支增加

何谦诚指出，随着全球大多数国家包括我国逐渐走出疫情阴霾，放宽防疫措施并开放边境，各种社会与经济活动复苏，流动变得更频密，各类开支也因此增加。

“消费增加，自然有更多人希望有现金在手，典当额也就增加。”

姚丽真也认为，随着各国边境重开，欲出国旅游的人显著增加，促使更多国人典当贵重物品以换取现金出国消费，也是典当人次出现增长的原因之一。

“尤其是在年末，会有更多国人打算通过当铺套现。也有人会让当铺妥善保管这些贵重物品。 ”

黄金价走高

何谦诚观察，俄乌开战以来，金价就一直维持在高位，因此这时将金饰典当可取得好价，有更多现金在手，带动了典当需求。

联昌私人银行经济师宋生文指出，黄金一般被视作具能保值的金融产品，因此每每当国际局势出现不稳定，例如战争爆发，便有更多人投资其中，价格也跟着上涨。“此外，黄金价格以美元计算，美元今年也略比新元强劲，因此此时典当黄金，能换取的新元也较多。”

完整报道，请翻阅2022年12月23日的《新明日报》。

