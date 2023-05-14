两马国骑士遇车祸 狮城救护员助止血

两名马来西亚男子骑电单车来狮城工作，途中遇车祸陷入昏迷，休假狮城救护员见状，向他们伸出援手。

这起车祸发生在5月8日凌晨3时许，地点是新山地不佬（Tebrau）靠近彩虹花园的路段。

根据目击者透露，当时两名男子共乘电单车到新加坡工作，不知何故失控撞到石墩翻覆。一名男公众正好经过，立即伸出援手救治。

《新明日报》记者辗转找到热心救人的刘姓男公众（27岁，救护人员），他通过短信回复询问时指出，当时他正好休假，到新山游玩，看到车祸后，因此提供援助。

“这都是本能反应，无需过于夸奖。我主要是先让他们的情况稳定下来，再到医院治疗。”

他透露，当时没有太多设备，救援过程颇具挑战性，尤其是两人都受了重伤，庆幸的是有许多人主动帮助，让救援工作更顺利。

通知《新明日报》的蓝姓男公众（32岁，拖车业者）受访时指出，他接到消息去拖车，正好看见刘先生为骑士急救。

“刘先生的后车厢内有急救箱，现场的人都按照他的指示提供援助。”

他说，两名伤者身穿制服，相信是属于运输业的职员，事后两人陷入昏迷，头部和嘴角也不断流出鲜血，情况危急。

“刘先生非常镇定，协助两名伤者固定头部，然后我也按照他的指示，去急救箱内寻找绷带和所需要的用品，为二人止血和包扎。”

完整报道，请翻阅2023年5月14日的《新明日报》。