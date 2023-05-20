调查：虽存在一些歧视 84%年轻人认为各族相处相当好

一项针对2000名新加坡年轻人的调查反映，84％认为各种族的关系相当好，但还存在一些种族歧视。6％年轻人则觉得种族歧视“普遍”，较多印族年轻人持这个看法。印族年轻人之中有14％认为种族歧视普遍，高于马来族的9％和华族的5％。

整体而言，98％年轻人认同种族和谐的重要性，少数种族尤其赞同。马来族和印族年轻人之中，认为种族和谐“非常重要”的分别占54％和55％，而华族年轻人则有四成把种族和谐视为“非常重要”，视为“重要”的较多，占43％。

人民协会青年运动（PAYM）去年7月22日至8月5日向16岁至34岁各族人士展开这项调查，旨在了解年轻人对种族和谐的看法。组织接下来将通过一系列对话会和网上问卷，希望收集10万名年轻人对构建种族与宗教和谐社会的想法。

人协青年运动星期六（5月20日）举办Y-ChatRPT系列的首场对话会，RPT代表尊重（Respect）、和平（Peace）和一起（Together）的缩写。这三个字最能引起受访年轻人的共鸣，对话会名称的其他选择包括“了解”“接受”等。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长、人协副主席唐振辉在榜鹅综合社区中心为Y-ChatRPT系列对话会主持推介。他致辞时说，要成为一个“种族盲”（race-blind）社会，这必须是一项持续的工程。人们会因共同语言、相同宗教或饮食文化等共同点与同类聚集在一起，这是人之常情。

我国有意识地通过宪法 保护少数种族的利益

有鉴于此，为了维护多元种族和宗教社会，我国有意识地通过宪法保护少数种族的利益，这与其他许多国家让少数服从多数的做法不同。我国也为各种族和宗教提供空间，让人们能自由地追求信仰。

政府将继续通过对话和讨论会等活动，促进不同群体的了解。我国最近把7月定为种族和谐月，希望通过更深入的活动提高学生对不同种族与文化的认识。但他强调，维持和谐社会不能单靠政府，必须由个人做起，民间组织也可以发挥重要角色，促进对话。

他提醒在场者，人们在不同场合中都可能成为“少数群体”。“身为多数群体时，应有意识地考虑少数群体的感受，注意言行举止，以免不经意地对他人造成伤害。少数群体未必会反映感受，担心被视为小题大做，但当这类事件一再发生，将会影响不同群体之间的信任与相处。”

约100人参加对话会，分享小组讨论后的建议，包括拒绝种族歧视类玩笑、展开代际对话等。德明政府中学（高中部）学生陈馨凝（17岁）从朋友那儿得知活动后决定参加，想了解不同人对种族课题的观点。

她受访时说，因就读特选学校，她很少有机会认识非华族学生。虽然学校有时会与回教学校办活动，但通常是一次性的，并限在某个年级。她觉得学校之间可以建立更长期的协作，让他们有更多机会与其他种族的学生建立友谊。