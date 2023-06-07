杨莉明：人工智能须以公共利益为本

人工智能是大势所趋，将渗透人们的生活，无处不在。面对个中利与弊，我国须以公共利益为本，让人们都能从中受益，同时确保人工智能的运用是安全、可靠透明的。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明星期三（6月7日）在新加坡亚洲科技会展（ATxSG）上，阐述我国对人工智能发展的立场，并邀请海内外私人业者和学术专家共同完善行业环境。

杨莉明说，人工智能很可能将无所不在，而政府已经在社区服务、关卡把控、诈骗探测等方面广泛应用，人工智能已是让民众受惠的公共产品（Public Good）。

“此外，人工智能也有助改善我国所面对的广泛挑战，包括医疗、环保和教育等。”

面对如此大规模的运用潜能，杨莉明说，政府可主导促进和推广人工智能的发展，提供相关技能培训和学习渠道。

杨莉明也强调，业者须负责任地试用和使用人工智能，避免对社会造成严重伤害。因此，各界须合作制定一套安全认证框架。

资讯通信媒体发展局2022年推出全球首个人工智能验证系统AI Verify，根据安全、可靠和透明等共11个准则指标为个别人工智能系统“打分”。用户只须下载AI Verify工具包，并进行一系列技术和流程测试，就能在数十分钟内获得一份评估报告。

经过一年的试用和完善，资媒局如今公开源码，并成立人工智能验证基金会（AI Verify Foundation）。这个非盈利的基金会将充当联系政府、私人企业和学术专家的平台，促进各界的交流。基金会目前有超过50名成员，包括淡马锡人工智能卓越中心Aicadium、国际商业机器公司（IBM）、谷歌、星展银行和新加坡航空公司等海内外机构。

我国成立人工智能验证基金会（AI Verify Foundation），通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明（右四）和资讯通信媒体发展局局长柳俊泓（左四）与基金会成员代表承诺将合作完善行业环境。会员代表分别来自（左起）Aicadium、谷歌、IBM、微软、红帽和Salesforce。（陈斌勤摄）

多名人工智能验证基金会成员代表在会展的座谈会上指出，人们利用人工智能开发出无尽可能的应用，但背后的基础模型（Foundation Models），也就是指导人工智能如何学习的系统，却缺乏相应的评估和监管系统。

资媒局和Aicadium联合撰写的报告指出，ChatGPT和StyleGAN等语言或图像生成模型就是以生成式（generative）人工智能基础模型为起点开发出来的应用。

类似模型虽然用处很大，但也会出错、抄袭、甚至带有不同程度的歧视。若不管控，生成式人工智能或导致用户传播虚假内容、机密信息、或错误价值观。这些问题近期在社会中都有迹可循。

针对生成式人工智能，报告也建议政府可通过现有框架系统化地加强管控，为现今和未来做好准备；以及使用国际规范准则，促进各国之间机制互通。

通过AI Verify验证 阻人工智能“学坏”

成立人工智能验证基金会有助我国和国际社会打造更安全、可靠且透明的环境。业者更可通过AI Verify的验证，在人工智能“学坏”前及时指正，确保所输出的应用或产品是符合公共利益的。