不满被叫移杂物 阿叔持双刀叫嚣

疑不满被要求移走放在店外的杂物和纸皮，加上在店外吸烟被叫离开，“后港垃圾屋阿叔”两度举双刀指向店员，惊动警方到场将他逮捕。

《新明日报》昨日报道，后港4道第682座的一间垃圾屋去年才发生火患，事发后房子被清理干净，但最近又再次囤满杂物。

记者前晚走访上述单位时，发现房子的垃圾多到堵住大门，住在这里的阿叔每次回家都须站上椅子，爬窗入屋。

没想走访后的隔天（7月1日）上午11时许，这名阿叔又因杂物和纸皮问题，跟楼下店屋的员工杠上，甚至还掏出两把刀。

不愿透露姓名的服装店店员指出，她们昨早前来开店时，就发现阿叔躺在店外，于是要求他搬走纸皮和垃圾，阿叔骂骂咧咧搬走后不久，又再出现并站在那里抽烟。

“当我们要求他不要在那边抽烟时，阿叔就开始骂人，还越骂越凶，过后我同事要求他离开时，他就从自己的手推车拿出一把刀，并挥舞和作势要和我的同事打架。”

她说，过后阿叔或看到无人理会他，于是又再拿出另一把刀，她虽然觉得阿叔并不会真的伤人，但出于安全考量下，选择报警。

根据记者获得的视频，可见阿叔手中拿着两把约一尺长的刀，口中念念有词。

警方受询时证实接获上述通报，指一名60岁的阿叔因涉嫌刑事恐吓和蓄意致伤执法中的公务员而被逮捕，过程中无人受伤，调查工作进行中。

完整报道，请翻阅2023年7月2日的《新明日报》。