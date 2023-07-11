集合多国研发生物传感器 减少培植肉受污染确保食安

本地与海外的一组研究员正联手研发生物传感器，探测细胞培植食品制作过程中可能含有的微生物杂质，降低这类食品受到污染的风险，确保它们能安全食用。

这是国立研究基金会属下的“卓越研究与科技企业学园”（Campus for Research Excellence and Technological Enterprise，简称CREATE）今年展开的新研究之一。由耶路撒冷希伯来大学、南洋理工大学、新加坡国立大学和韩国成均馆大学的研究员联合进行的研究，将在10月1日展开。

CREATE旗下“新加坡——耶路撒冷希伯来大学研究和企业联盟”的首席执行官萨松（Shlomo Sasson）教授，负责带领这项研究。

萨松受访时说：“我们希望研发新的生物传感器，以便在使用生物反应器进行培植之前，及早探测和识别可能导致食品在制造过程中受到污染的一系列微生物。这类传感器将比传统方法，更快和更准确地判断培植食品是否含有污染物。”

除了开发传感器，研究团队也将研制在不使用抗生素的情况下，防止微生物污染的新型化合物。萨松说，团队计划在为期约三年半的初期发展阶段内，完成概念验证，并在之后根据替代食品领域的需求，改进他们的技术。

“替代食品将成为对新加坡食品安全非常重要的一个领域，这个研究项目会对这个领域的发展起到支持作用。”

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期一（7月10日）在CREATE举办的研讨会上致辞时，以这项新研究为例，建议CREATE应该继续展开大胆、颠覆传统的研究，为世界提供由新加坡开发的解决方案。

王瑞杰也是国立研究基金会主席。他说，若这项研究取得成功，将有助于提高替代食品的质量和产量，并降低它们的成本。

CREATE今年将展开研究人工智能和机器学习项目

王瑞杰也宣布CREATE将在今年展开另一个项目，研究人工智能和机器学习等新兴技术如何改善人们的生活，并分析人类同科技与机器之间的关系。为期五年的研究由新加坡—麻省理工学院科研中心与新大和国大的研究员携手展开。

麻省理工学院教授赵锦华是这项研究的主要研究员。他说，研究旨在探讨如何提升新兴技术、提高它们的效率，并促进人类与机器人之间的沟通，使人们更好地利用这些技术完成工作。团队也会研究如何重新培训人才，提升员工的技能，让他们通过使用新科技提高生产力。

国立研究基金会为这两项新研究计划各拨款500万元至2500万元，具体金额视项目的规模而定。

另外，王瑞杰也建议，CREATE须大胆地建立新型且跨越世界各地和机构的伙伴关系，合作展开单一国家或机构无法独自完成的具开创意义的工作。这些伙伴关系能超越政治，推动科学发展。“在这类多边伙伴关系中，我们能把不同才华和背景的人聚集在一起，共同应对气候变化、健康生活和可持续发展等复杂挑战，这对人类取得进步至关重要。”

王瑞杰也鼓励CREATE把研究转化为实际的解决方案，并提升自身作为“创新温床”（innovation hotbed）的能力，成为我国起步生态系统不可或缺的一部分。他说，新加坡拥有一个充满活力的起步生态系统，CREATE可借助它把科学研究发展成能改善生活和生计的解决方案。

CREATE至今已有903项专利申请、542份技术交底书（invention disclosures）和31家衍生公司。