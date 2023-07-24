调查：逾一半受访者相信我国是恐怖袭击目标

过半的新加坡公民和永久居民相信新加坡是恐怖袭击的目标，但有逾六成的受访者表示即使发现亲友出现自我激进化迹象，也不会向当局举报。

根据内部安全局发表的2023年新加坡恐怖主义威胁评估报告，内政部于2022年10月至12月，对2004名15岁及以上的新加坡公民和永久居民进行面对面调查。

调查显示，约52%的受访者相信新加坡是恐怖袭击的目标，而只有37%会在发现亲友出现自我激进化迹象时，才向当局举报。

此外，约96％的受访者认为自己在预防和应对恐怖袭击方面扮演一定角色；约70％认为自己大致上保持警惕，会留意周遭的可疑行为与物品。

约92％的受访者相信，我国如果遇到恐袭，新加坡人会不分种族与宗教，团结一致，相互扶持。

本地或成为恐怖主义融资潜在来源

另外，报告也提醒，新加坡可能成为恐怖主义融资的潜在来源。

2015年至今，有13人因资助恐怖分子被判罪成，分别为三名新加坡人和10名外国人。

这13人主要在本地集资后，将款项转出或试图转出国，以支持国外的恐怖组织与活动，因此抵触恐怖主义（取缔资金）法令。

报告指出，纵使过去一年无人因参与恐怖主义融资而被提控，但我国作为全球金融和交通枢纽，加上拥有大量外来劳动力，仍可能成为外国恐怖主义融资的潜在来源。在对抗资助恐怖分子的活动上，我国必须保持警惕。

2022年，我国发布全国打击恐怖主义融资策略（National Strategy for Countering the Financing of Terrorism），从五大方面防止、侦测、调查恐怖主义融资行为，以及加强执法。

报告提醒，无论数额多寡，公众都不应该汇款给恐怖组织，或提供任何促成恐怖活动的帮助。

有意捐款支持人道主义工作的公众，可上慈善机构网站（www.charities.gov.sg）查阅“安心乐捐”（Safer-Giving）的资料，以确认所捐款项确实用于慈善目的。若发现可疑的恐怖融资活动，应及时向当局举报。