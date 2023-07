调查：逾一半受访者相信我国是恐怖袭击目标

过半的新加坡公民和永久居民相信新加坡是恐怖袭击的目标,但有逾六成的受访者表示即使发现亲友出现自我激进化迹象,也不会向当局举报。

根据内部安全局发表的2023年新加坡恐怖主义威胁评估报告,内政部于2022年10月至12月,对2004名15岁及以上的新加坡公民和永久居民进行面对面调查。

调查显示,约52%的受访者相信新加坡是恐怖袭击的目标,而只有37%会在发现亲友出现自我激进化迹象时,才向当局举报。

此外,约96%的受访者认为自己在预防和应对恐怖袭击方面扮演一定角色;约70%认为自己大致上保持警惕,会留意周遭的可疑行为与物品。

约92%的受访者相信,我国如果遇到恐袭,新加坡人会不分种族与宗教,团结一致,相互扶持。

本地或成为恐怖主义融资潜在来源

另外,报告也提醒,新加坡可能成为恐怖主义融资的潜在来源。

2015年至今,有13人因资助恐怖分子被判罪成,分别为三名新加坡人和10名外国人。

这13人主要在本地集资后,将款项转出或试图转出国,以支持国外的恐怖组织与活动,因此抵触恐怖主义(取缔资金)法令。

报告指出,纵使过去一年无人因参与恐怖主义融资而被提控,但我国作为全球金融和交通枢纽,加上拥有大量外来劳动力,仍可能成为外国恐怖主义融资的潜在来源。在对抗资助恐怖分子的活动上,我国必须保持警惕。

2022年,我国发布全国打击恐怖主义融资策略(National Strategy for Countering the Financing of Terrorism),从五大方面防止、侦测、调查恐怖主义融资行为,以及加强执法。

报告提醒,无论数额多寡,公众都不应该汇款给恐怖组织,或提供任何促成恐怖活动的帮助。

有意捐款支持人道主义工作的公众,可上慈善机构网站(www.charities.gov.sg)查阅“安心乐捐”(Safer-Giving)的资料,以确认所捐款项确实用于慈善目的。若发现可疑的恐怖融资活动,应及时向当局举报。