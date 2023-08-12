偷老雇主提款卡 女佣盗提1.6万元监七个月

89岁老翁聘请女佣照顾中风后卧床的老伴，不料女佣竟在短短三个月内多次偷拿他的提款卡，共盗提1万6000元，将超过一半的钱汇回国，其余的也花到一分不剩。

被告是印尼女佣媞安蒂雅妮（39岁，Tri Andriyani）。《新明日报》报道，她星期五（8月11日）承认一项盗窃雇主财务的罪行和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）的罪行，另一项偷窃控状则交由法官下判时一并考虑。

事发时，被告在女皇镇一带的组屋单位为89岁的老翁工作。

案情揭露，老翁的妻子中风后卧病在床，因此聘请被告来照顾她，以及帮忙处理家务。

被告知道老翁把提款卡放在皮包里，皮包则放在他老伴房里的抽屉内。

老翁一般会锁上抽屉，并把钥匙带着，但偶尔会忘记锁，或是把钥匙放在按摩椅旁的桌子上。

另外，老翁因担心忘了提款卡的密码，把密码写在纸条上，再把纸条放入皮包的硬币格内。

被告看到纸条后知道提款卡的密码。

今年2月6日到5月9日之间，被告时不时都会查看抽屉是否上锁，若能打开并找到皮包，她就会偷偷拿走提款卡，到附近的提款机提款，每次提走1000元。5月15日，老翁发现有人多次从他的户口提出1000元，但都不是他所为。

一头雾水的他把事情告诉儿子，儿子隔天就带他到银行取消现有提款卡，再办一张新卡。老翁也在同天报警。被告于5月26日遭逮捕。法官最终判被告坐牢七个月。

完整报道，请翻阅2023年8月12日的《新明日报》。