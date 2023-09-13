上半年接八起投诉涉性相关不当行为 国大开除一学生

今年上半年，新加坡国立大学共收到八起性相关不当行为的投诉，其中三起涉及性侵。一名学生因涉嫌在国大宿舍性侵另一学生而遭校方开除。

根据国大上星期四（9月8日）公布的报告，这八起投诉都已报案，其中七宗涉及学生，另有一宗涉案的是学校工作人员。

报告概述了国大收到的投诉以及对涉嫌肇事者采取的行动，并强调学校对性相关不当行为持零容忍的态度，并致力营造一个安全的教学环境。

涉及性侵的投诉共有三起。1月25日，一名学生涉嫌在校外性侵一名公众。不过由于证据不足，学校未对此采取进一步行动。

1月31日，一名学生涉嫌在学校宿舍性侵另一学生。校方向涉事学生下达了禁止接触令，并立即开除这名学生的学籍。目前该学生正对校方的决定提出上诉。

6月19日，一名学生涉嫌在校外性侵另一学生，并且在未经受害者同意的情况下，保存了视频与照片。校方已对案件嫌疑人下达禁止接触令。目前案件正在调查中。

涉及这起性侵事件的同一名学生也涉及另一起4月接获投诉的案件。该学生被指未经同意拍摄了与另一名学生的性行为，并威胁要在网上发布视频。此案正在等待校方纪律委员会召开听证会。

至于其余三宗涉及学生的投诉，其中两宗涉及性骚扰。校方均已对涉事学生发出禁止接触令。

国大2月13日接到投诉，称一名学生在校外未经同意猥亵另一名学生。该学生被令停学两个学期，停学期间禁止进入校内。同时这名学生也被处以120个小时的社区服务和强制辅导，且在籍期间禁止住校。

另一宗同月在学校宿舍发生的性骚扰案件，学校纪律委员会正在处理当中。

5月的一起投诉中，一名学生未经同意在网上分享了一名公众的私密照片。该学生被勒令停学四个学期，同时处以120个小时的社区服务和强制辅导，且在籍期间禁止住校。

另外，国大也接到一起学校工作人员涉嫌猥亵一名公众的投诉，调查已于5月结束。根据报告，该职员仅担任行政职务，没有教学职责。案件因证据不足，校方不会采取进一步行动。